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衝了！頂呱呱連32天「炸雞、地瓜薯條買1送1」　加碼嗑雙拼銅板餐

▲▼頂呱呱連7天全品項88折。（圖／業者提供）

▲頂呱呱爽吃1個月買1送1。（圖／業者提供，下同

記者蕭筠／台北報導

爽吃1個月！台灣本土速食品牌「頂呱呱」宣布祭出最新「電子優惠券」，不僅有地瓜薯條、阿勇炸雞、甜甜包等買1送1，還有雙拼組合最低下殺73折，通通用銅板價就能爽嗑，即日起至4月14日限時登場，只要到門市出示優惠券畫面即可享有小確幸。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

▲▼只要到店出示優惠券畫面即享優惠。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

頂呱呱「春暖花開」電子優惠券來了，一共祭出2大限定優惠，有地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅及35元飲品5大餐點享「同品項買1送1」，加碼吃「5種招牌雙拼組合下殺73折」，像是有呱呱包加辣味雞翅、呱呱包加地瓜薯條及阿勇雞塊等，通通百元有找，即日起至4月15日限定開吃，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

▲▼21Plus、21風味館。（圖／業者提供）

▲21Plus、21風味館今日有「買香草烤半雞分享餐送香草烤半雞」限定優惠。（圖／業者提供）

另，21PLUS、21風味館今（14）日也有「買香草烤半雞分享餐送香草烤半雞」限定優惠，分享餐包含1份香草烤半雞、1個烤雞專屬沾醬、6個奶香小可頌及2杯冬瓜檸檬凍飲，相較原價直接下殺63折、狂省225元，且foodomo美食外送平台同享優惠，提醒部分品項會根據門市提供產品進行更換，而21TOGO、台積電及烏日高鐵等門市不參與此活動。

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