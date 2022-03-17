醣醋醬「包裝藏暗號」　他狂試5種：吃不出差別！麥當勞曝解答　

▲醣醋醬。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人到麥當勞點雞塊，一定要沾酸酸甜甜的醣醋醬，近來就有網友拋出話題，說他耳聞醣醋醬其實有分酸甜程度，這是真的嗎？貼文曝光後，一票網友光速打臉，而麥當勞也回應了。

本站曾報導《麥當勞糖醋醬竟有「5種口味」！老員工揭公司秘辛 收入來源超意外》，曾在麥當勞工作的YouTuber「瞳恩Tung En」曾分享公司內部機密，其中就提到醣醋醬其實有5種口味，外包裝會有不同編碼，依照「酸甜程度」分為1到5號，仔細看封膜就能發現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而近日就有網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他耳聞醣醋醬分為1至5號，真的有酸、甜的差別嗎？為什麼他怎麼吃都吃不出差異性呢？

▲其實編碼與口味無關。（圖／記者蕭筠攝）

貼文曝光後，底下一票網友回應，「真的只是生產線機器排進箱子的編號」、「之前有前員工出來說味道不同，但後來證實就只是產線不同而已並沒有差別」、「只是包裝不同」、「那是產線號碼而已，那個號碼主要目的是產品出現瑕疵時，才知道是哪條產線出現問題，方便維修」、「我今天早上吃到10號的」。

雖然不同數字並沒有差異，不過也有網友品嘗了各個產地的醣醋醬後，直呼「產地美國的比較好吃」、「韓國的難吃」、「韓國的跟美國的味道不錯」；還有人說，「以前的醣醋醬比較好吃」。

而針對編碼，麥當勞回應，「醣醋醬包裝上印製的數字單純是製造廠內部檢核碼，方便作為製作廠辨識管理之用，與規格、風味顏色無關。」