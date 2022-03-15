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脆皮巧克力太罪惡！麥當勞隱藏版「冰心雪糕」全台9間點心站限定賣

▲▼麥當勞冰心雪糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞冰心雪糕只在點心站買得到。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

只有點心站才有賣！夏天來到麥當勞除了大嗑冰炫風、蛋捲冰淇淋之外，這支超級隱藏版「冰心雪糕」肯定也不能放過，以蛋捲冰淇淋作為基底，外層裹上滿滿巧克力醬，脆皮口感罪惡爆表，目前於全台9間門市限定賣，想朝聖就快衝。

▲▼麥當勞冰心雪糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲冰心雪糕最外層是脆皮巧克力口感。

麥當勞銅板甜點「冰心雪糕」近來掀起超高討論度，原因是全台目前只有9間點心站門市才吃得到，這支罪惡雪糕是使用蛋捲冰淇淋為基底，接著沾上滿滿巧克力醬，大口咬下先是吃到濃郁巧克力脆皮口感，接著是奶香內餡，雙重滋味讓人忍不住一口接一口，把握好天氣趕緊搶吃一波。

《ETtoday新聞雲》同步整理了目前有販售冰心雪糕之麥當勞點心站，包括台北館前點心站、中和家樂福點心站、桃園經國家樂福點心站、高雄漢神二點心站、鳳山大潤發點心站、五甲家樂福點心站、中清家樂福點心站、台南三越二點心站及仁德家樂福點心站共9間。

▲▼GODIVA霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA霜淇淋近日悄悄升級。

另，比利時人氣巧克力品牌「GODIVA」最受歡迎的「巧克力霜淇淋」近日也悄悄推出不加價升級版了，一共有黑巧克力、白巧克力、雙重巧克力3種口味選擇，不同口味各自撒滿純手工巧克力刨花捲片，黑巧克力搭配黑巧克力捲片，白巧克力則是白巧克力捲片，增添濃郁口感，即日起正式成為常態販售品項，趕緊衝嚐鮮。

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