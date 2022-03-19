快筆記！漢堡王限時3天「買1送1」　加碼吃免費小薯、雞塊

▲漢堡王小華堡免費吃來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到了！人氣速食品牌「漢堡王」3月的「華堡免費吃」來了，限時3天只要購買指定華堡系列套餐就可再吃原味華堡1顆，不限量爽吃買1送1，加碼4天提前預訂也同享優惠；而麥當勞的開春優惠券也只剩下4天可以吃，肯定要把握4塊麥克雞塊、OREO冰炫風買1送1，還有麥香雞、麥香魚百元套餐。

▲小華堡使用100%火烤澳洲牛肉搭配番茄、洋蔥等生菜。

漢堡王3月華堡日來了，3月26日至28日限時3天無論於門市購買、官網下單指定套餐，包括華堡及辣味華堡套餐或大餐、雙層華堡及辣味雙層華堡套餐或大餐、3層華堡及辣味3層華堡套餐或大餐，並選定於3月26日至28日取餐，再輸入優惠碼「LOVEBK」，即享1顆原味華堡免費吃，隨餐送1顆且不限量，3月22日至25日連4天於官網預訂指定華堡系列套餐，同樣選擇3月26日至28日取餐且輸入優惠碼「LOVEBK」也同享免費華堡1顆。

除外，3月22日至4月30日還有「國王出任務」活動，只要邀請Line好友加入豪點王會員，邀請3位好友者可獲得小薯1份、6位者再吃四塊雞塊1份，10位以上則可再獲得原味華堡1顆等免費商品兌換券。

▲麥當勞開春優惠券只剩4天。

另，麥當勞的「虎年開春優惠券」也只剩下4天時間可以使用，至3月22日前可以爽吃「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元；其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃。

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