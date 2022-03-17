只有3天！超商「私品茶仙女紅茶買1送1」　加碼咖啡第2杯10元喝

▲超商私品茶限時3天買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

這周末也要衝喝爆！全家於明（18）日至20日祭出限時3天「私品茶仙女紅茶買1送1」優惠，且至3月22日前還有單品美式、拿鐵+10元多喝1杯，一次滿足茶控、咖啡控。另，7-11即日起至3月22日也祭出「4大咖啡飲品買4送2」限定小確幸，通通要把握。

▲3月22前還有單品美式、拿鐵第2杯10元優惠。

全家於3月18日至3月20日祭出連3天「私品茶仙女紅茶買1送1」，期間凡於門市購買仙女紅茶（不限冷熱），即可獲得「仙女紅茶（不限冷熱）兌換小白單1張」，提醒限原店兌換，開放兌換時間為3月21日至3月24日止。而至3月22日全門市還有會員限定「Let's Café中杯單品美式、拿鐵+10元多1杯」優惠，等於爽喝第2杯只要10元。

▲7-11連6天指定咖啡飲品賣4送2。

另，7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至3月22日也祭出4大咖啡飲品優惠，包括CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶以及CITY TEA現萃茶冰淇淋紅茶通通「買4送2」，提醒限線上支付購買，每會員限購1組，可兌換期限至6月30日。

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