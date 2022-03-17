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快收下！「8大速食店」最新優惠懶人包　雞塊、炸雞翅全買1送1

▲▼繼光香香雞。（圖／繼光香香雞提供）

▲8大速食店最新優惠一次看。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、周姈姈、林育綾／綜合報導

想省荷包就快收下！《ETtoday新聞雲》整理了「8大速食店」最新限時下殺優惠，不僅有漢堡、雞塊、炸雞翅通通買1送1，加碼個人披薩免費送、199元大披薩、人氣炸物第2件半價吃等，把握機會嗑爆。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞虎年開春優惠券只能吃到3月22日。

●麥當勞
麥當勞即日起至3月22日祭出「虎年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元；其中，最划算的就是加1元多1件，像是4塊麥克雞塊、OREO冰炫風、經典美式咖啡、蜂蜜奶茶等通通有，以及超俗的百元套餐，麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要100元就能輕鬆吃。

●拿坡里
拿坡里即日起至3月23日推出披薩、炸雞等品項優惠，大披薩（不限口味）下殺229元、6塊炸雞（原味／辣味／脆皮）229元、招牌酥炸棒腿（蔥香蒜辣）109元以及薯第一（原味胡椒／川香麻辣）也只要79元。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新優惠券推出超過50種優惠組合。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至3月31日祭出「2022年最新優惠券」，一共推出超過50種優惠組合，其中，有6款漢堡及6款點心直接買1送1，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足，划算到不行。

除外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢，提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

●肯德基
肯德基即日起於全門市祭出「買青花椒香麻咔啦雞腿堡限定套餐(含 XL 套餐、雙人餐、歡聚餐)」， 持發票明細或憑社群 （臉書／IG）餐點分享截圖證明，到全台青花驕門店內用可享「青花驕特色綜合丸 」免費吃1份。

▲▼必勝客推全新紙包飯系列。（圖／業者提供）

▲必勝客APP限定買最新紙包飯系列免費爽吃夏威夷個人比薩1個。

●必勝客
必勝客即日起至3月31日每逢周一到周四，到全門市外帶大比薩1個只要199元（不含期間限定口味、隱藏版口味），18款口味任選，再加碼祭出APP限定「買1送1」優惠，即日起至4月25日期間周一至周五限時吃，透過PK雙饗卡APP購買最新紙包飯系列就可免費多吃夏威夷個人比薩1個，數量有限、售完為止。

●繼光香香雞
繼光香香雞即日起至3月31日連15天凡於門市購買指定1號餐（香香炸雞＋阿根廷魷魚）或2號餐（香香炸雞＋蒜脆杏鮑菇），即可享有「阿根廷魷魚／蒜脆杏鮑菇／墨魚甜不辣人氣炸物3選1第2件半價吃」優惠，最多現省57元。

同步祭出最新會員滿額禮，即日起至4月20日凡單筆儲值滿千以上，可免費獲得品牌Q版保溫袋1個，加碼至3月31日前加入會員還能獲得180元大禮包優惠，可以爽吃19元甜心地瓜球、86折繼光香香雞1號餐、茶加TPLUS指定飲品第2杯半價兌換券等。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

▲▼頂呱呱最新電子優惠券搶吃買1送1。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

●頂呱呱
頂呱呱即日起至4月15日祭出「春暖花開電子優惠券」，一共有2大限定優惠，包括地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅及35元飲品5大餐點享「同品項買1送1」，加碼吃「5種招牌雙拼組合下殺73折」，像是有呱呱包加辣味雞翅、呱呱包加地瓜薯條及阿勇雞塊等，通通百元有找，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡最新「MOS安心取」即日起至4月30日祭出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品5折起，多項人氣商品買31送31，還有大份量組數優惠如買50送50、買100送100、買200送200等，可跨店分批取、轉贈親友。

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