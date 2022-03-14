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竹市「一區一公托」　林智堅兒童節前夕贈幼童入學禮

▲市長林智堅前往東區公托探訪25位小小新生並贈入學禮物。（圖／新竹市政府提供）

市長林智堅前往東區公托探訪25位小小新生並贈入學禮物。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

兒童節前夕，新竹市東區公共托嬰中心正式營運，林智堅市長前往東區公托探訪小小新生贈入學禮物，與新生們一起畫畫，也宣告市府完成「一區一公托」重要政策里程碑，他說，新竹市人口擁有全國最高的兒童比例，如今三區公托都已營運，共收托49名0至2歲幼兒，育兒政策方面，市府也透過增班、建校，增加公共化幼兒園名額，預計113學年度公幼名額將達就學人口27.8%，總計67班、1926個招生名額。

東區公托以溫暖木質色調搭配飽和綠色，並鋪設軟質地板搭配大片落地窗，更裝設智能空氣品質監測設備。林智堅市長表示，新竹市生育率在各縣市當中一直名列前茅，幼兒的照顧、福利與教育工作一直是重點工作，在拓展公托過程中，公有閒置空間尋覓不易，設置公托的條件嚴格，市府團隊仍努力尋覓適合場所，109年在南勢社會福利館成立北區公共托育家園，110年香山區公共托育家園營運，今年東區公共托嬰中心入學，完成「一區一公托」最後一塊拼圖。

林智堅市長說，三區公托中，東區因鄰近科學園區，大量年輕人移居並孕育下一代，市府因此爭取國防部協助，租賃兩層樓空間，打造三區中面積、收托量最大公托，共收托25名孩子。香山公托則坐落於內湖國小校園內，周邊有多棵大樹、綠蔭環繞，宛如森林中小屋，收托12名；北區公托位於三代共融的南勢社福館內，收托12名，同樣以溫暖木質風格打造類家庭式的托育空間，家長接送孩子時還能順道造訪位於二樓的親子館。

東區公托中心的送托家長楊小姐，育有6個月大雙胞胎姊妹，因為是雙薪家庭，寶寶出生後即送托，在參加東區公托中心的說明會後，對收托比是1:4及整體環境皆相當滿意，故決定要送托。這幾天孩子入托後，與托育人員互動，可以感受到托育人員的熱忱與專業，更讓人感到放心。

社會處表示，此外，竹市「一區一社福中心」也全數宣告完成，位於東區公托中心旁的「東區社福中心」也是去年進駐新據點，共有8名社工人員駐點，提供東區民眾第一線的社福服務，除提供民眾福利諮詢服務及弱勢個案、家庭處遇外，還會辦理相關預防性活動及宣導，如民眾有諮詢之需求，都歡迎洽詢各區社福中心。

社會處表示，以東區社福中心為例，館內設有溫馨舒適之閱讀空間，備有書籍及遊憩玩具，館內亦有會談室、無障礙親子廁所及哺乳室，皆歡迎民眾前來使用。東區社福中心位於世紀鑫城社區，電話：5710523；北區社福中心位於南勢社會福利館，電話5232055；香山區社會福利服務中心則位於南香山鹽水里，電話：5181309。

▲市長林智堅前往東區公托探訪25位小小新生。（圖／新竹市政府提供）

市長林智堅前往東區公托探訪25位小小新生。（圖／新竹市政府提供）

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