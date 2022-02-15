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被匡列不能自家隔離？民眾被迫花萬元住防疫旅館　高虹安：應公費支出

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 財政部長蘇建榮 經濟部長王美花 主計長朱澤民 立委高虹安 萬美玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委高虹安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

一位新竹民眾上週末於PTT爆料，因用餐與確者診足跡重疊而被匡列隔離，雖然家中有空房，卻仍被強迫要求到地方政府指定的防疫旅館自費33800元隔離二週，荷包因而大失血。對此，立委高虹安14日表示，被匡列隔離入住檢疫旅館的費用應該由公費支出，不要讓守法的民眾有被處罰的感覺。

高虹安指出，事件曝光後，新竹市衛生局出面解釋是由於在餐廳用餐匡列屬高風險，所以採取較為嚴格的作法，並且降價為26000元，但網路輿論的怒火依然沒有辦法平息，甚至有所謂「自費坐牢」，以及「以後實聯制不要那麼認真以免被匡列自費隔離」的說法，嚴重影響民眾落實防疫措施的意願，未來也可能造成民眾為避險而隱匿的情事。

高虹安表示，從此次事件中，可以看見二個急需被改善的問題：首先，防疫旅館設置與管理的權責機制不清。防疫旅館是台灣防疫的重要措施之一，可以幫助收治檢疫者或輕症病患，減輕醫療院所的負擔，但長期以來有關隔離檢疫旅館設置與管理的權責機制不清，有些歸中央管、有些歸地方管，一發生事情，中央與地方易互踢皮球，導致許多民眾申訴無門。

第二，匡列隔離入住防疫旅館的費用昂貴，民眾擔心染疫之餘，還要憂心龐大費用支出。這已經不是第一件有關匡列隔離自費的爭議。今年一月，衛福部長陳時中才公開聲稱「不管在哪裡被隔離，只要是被匡列的對象，都不用額外收費」但在上週的記者會上卻又表示，專案匡列隔離措施的確可以公費入住集中檢疫所，但一般匡列隔離則要視各縣市政府的規定來支付隔離費用。

對於隔離標準，高虹安批評，如此滾動式變化的政策，再加上一國多制的費用規定，搞得民眾霧煞煞，對於台灣的防疫顯然是有害無益的。

高虹安指出，民眾被一般匡列隔離入住防疫旅館的收費與否或費用各縣市都有所不同，例如台北市、高雄市 是由市府負擔，但諸如新竹市等縣市卻必須由匡列隔離者負擔很大一部分的入住費用，使得民眾在擔心染疫風險之餘，還要憂心高昂的檢疫費用，特別是對於經濟較為拮据的民眾，或是人數較多的家庭成員同時被匡列時，無疑是雪上加霜。

高虹安認為，指揮中心有義務出面針對防疫旅館的設置與管理的權責，以及被匡列隔離入住的費用說明清楚，而不是與地方互踢皮球，且被匡列隔離入住檢疫旅館的費用也應該由公費支出，不要讓守法的民眾有被處罰的感覺，也提升民眾落實實聯制等防疫措施的意願。

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關鍵字：

高虹安新竹市居家隔離匡列檢疫旅館

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