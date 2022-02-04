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情侶檔網售IG毒咖啡包還玩很大　短裙妹藥頭交貨給警察當場傻眼

記者張君豪／台北報導

台北市內湖警分局康樂派出所日前接獲線報，民眾反映新竹地區有藥頭大肆上網PO文隨機向民眾兜售新興毒品咖啡包，該所資深警員獲報後展開網路巡邏追查，鎖定一組專賣毒咖啡包的網路賣家，雙方約定1月25日晚間在新竹火車站附近交易，警方喬裝買家循線當場逮捕藥頭情侶檔徐男（30歲）、黎女（23歲）。

▲內湖警分局康樂派出所警員林韋辰(左)、張伯毓(右)南下新竹逮藥頭情侶檔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警分局康樂派出所警員南下新竹逮藥頭情侶檔，黎女得知買家竟是警察當場呆坐一旁不知所措。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警分局康樂派出所警員林韋辰(左)、張伯毓(右)南下新竹逮藥頭情侶檔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警分局康樂派出所警員南下新竹逮藥頭情侶檔，並起獲毒品咖啡包17包。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方當天喬裝買家開車南下赴約，當場在新竹火車站附近公園將兩人逮捕，並起獲毒品咖啡包17包，總重達81公克，警方並當場查扣進行毒品交易的手機兩支。徐男坦承持有這些毒品咖啡包，並以每包約400元價格進行網路兜售，但辯稱該批毒咖啡包是「路邊撿來的」明顯推諉卸責之詞讓警方聞之搖頭，黎女得知買家竟是警察當場呆坐一旁不知所措。

▲內湖警分局康樂派出所警員林韋辰(左)、張伯毓(右)南下新竹逮藥頭情侶檔。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警分局康樂派出所警員林韋辰(左)、張伯毓(右)南下新竹逮藥頭情侶檔。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方指出，查扣該批毒咖啡包經毒品快速試劑檢驗，發現含有三級毒品「卡西酮」成分，毒咖啡包因應時下流行趨印有「玩很大」、「Instagram」等圖案字樣，以增加使用者之好奇心，全案詢後依毒品危害防制條例，販賣三級毒品罪嫌將徐、黎情侶檔移送新竹地檢署偵辦。

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