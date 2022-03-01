桃園兒童節主題影展結合《哈利波特》電影　大玩魔法變變變

▲桃園兒童節主題影展結合《哈利波特》系列電影，大玩魔法變變變！（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

迎接四月份兒童節到來，桃園光影文化館於3月2日起至4月30日推出「美好的相伴」主題影展，放映多部適合大小朋友觀賞的兒童電影，描述與動物間跨越物種、不可思議的動人故事，影展更結合《哈利波特》系列電影，推出「魔法電影遊樂園」活動，邀請觀眾看電影、變裝為劇中角色，融入奇幻世界，一齊來玩魔法變變變！

桃園光影文化館表示，本期放映主題「美好的相伴」精選14部電影，有描述孤獨男孩與被豢養殺人鯨間特殊情誼的《威鯨闖天關》；也有遭遇船難的印度少年，與一隻孟加拉虎在汪洋大海上相依為命的《少年Pi的奇幻漂流》。電影《夏綠蒂的網》來自史上最暢銷的童書改編，描述小女孩與動物們如同家人般的忠誠情感，謹守彼此的約定；《苦兒流浪記》為全球經典名著，孤兒雷米為了尋找親生母親踏上偉大的冒險旅程。

另外，也有各年齡層都喜愛的經典電影如《小飛象》、《泰山》及《魔法阿嬤4K數位修復版》等等精彩的影片。「魔法電影遊樂園」為兒童節規劃的特別活動，今年適逢哈利波特電影誕生二十週年，本單元將放映《哈利波特》電影全系列共7集，最後一集《哈利波特：死神的聖物》分為上下兩集，一共8個場次，讓喜愛奇幻電影大朋友與小朋友們，能夠在美好的假日穿梭於魔法師的神秘世界。

哈利波特的影迷們注意了！只要變裝成電影角色，觀影時拍照打卡並標註桃園光影文化館，即可獲贈神秘小禮物，相關電影場次表及索票辦法，歡迎上桃園光影文化館官網或臉書粉絲頁查詢。