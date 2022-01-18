不斷更新／燒到新竹！1幼兒園2校停課　桃竹停復課資訊看這裡

▲桃園市多處學校傳出有學生確診，或有學生家長與其同住者確診，桃市府也緊急應變宣布停課清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者林冠吟／綜合報導

為防堵疫情進一步擴散，桃園市除對有學生家長或有同住者確診的7所學校進行預防性停課，也對部分已篩檢出確診個案的學校宣布停課14天，目前全市含「預防性停課」與「停課14天」學校，合計至今已有21所；此外，也有部分預防性停課學校PCR擴大篩檢結果出爐，確認為陰性後便可復課。儘管如此，疫情卻仍延燒至隔壁的新竹縣市，新竹縣市陸續有部分學校傳出有學生確診，新竹縣府也緊急啟動應變措施，目前已宣布4校停課，同時匡列相關人等，全數進行採檢。

但17日晚間，桃市府緊急再宣布信義國小與華盛頓幼兒園有學生確診，緊急停課14天。據了解，此次確診學生中，為一家四口中的3人確診，該家人曾在1月9日到過西堤餐廳用餐，經衛生局擴大採檢，結果除母親陰性外，父親及一對小兄弟均為陽性，目前還在持續疫調中，詳細情況仍需由指揮中心統一公布為準。

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而在因有學生家長或有同住者確診，被桃市府教育局宣布緊急預防性停課1天的學校中，16日陸續宣布的7所預防性停課學校，其採檢結果皆為陰性，18日均可恢復實體上課。

在新竹縣市部分，除明新科大因女學生（案17932）1月9日曾到西堤中正店用餐確診，1月17日其同住室友（案17999）也確診，16日即宣布停課7天至1月22日外，由於確診的同住室友在竹北市的吉的堡維育分園中實習，校方對此也緊急宣布停課14日。

另在三民國小與義民中學的部分，也都因陸續傳出有學生確診，該2名確診學生為同一家庭，該家庭一家4口全部確診，目前感染源仍有待查明，詳細疫調仍有待新竹縣市府統一公布說明，緊急宣布停課14天，提早進入寒假；不過在義民中學部分，除確診學生班級停課14天外，義民中學全校也緊急停課1天，進行全面清消，2案共匡列700人進行採檢。

桃園

停課14天：

1. 華勛國小及附幼 （至1/23）

2. 普仁國小及附幼 （至1/23）

3. 翰林安親班（至1/23）

4. 興仁國小及附幼（至1/21）

5. 中壢高商（含進修部）（至1/28）：已採檢1,030人，均為陰性。

6. 東興國中（至1/27）：已採檢176人，均為陰性。

7. 方華補習班（至1/28）

8. 內壢國小（至1/29）

9. 美奇幼兒園（至1/29）

10.佳音英語元生分校（至1/29）

11.1/17新增信義國小及附幼（至1/31）

12.1/17新增華盛頓幼兒園（至1/31）

預防性停課1天：

1. 龍潭國小及附幼（1/18）

2. 市立龍潭幼兒園（1/18）

採檢個案為陰性，可復課學校：

1.中壢國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

2.中壢家商（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

3.武陵高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

4.中興國中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課)

5.中原大學（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

6.啟英高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

7.治平高中（個案採檢陰性，1/17安排消毒並採線上授課，1/18恢復實體上課）

新竹縣市

停課14天：

1.三民國小

2.吉的堡維育幼兒園：匡列429人。

3.義民中學（確診學生班級停課14天；全校停課1天）

停課7天：

1.明新科大：採檢1289位，其中954位為陰性，其餘採檢結果尚未出爐。