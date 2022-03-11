掃墓季來了！ 竹市推三大分流措施

▲新竹市大坪頂永生園交通管制圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

清明節將至，大坪頂永生園每年皆湧進上萬人前往祭祀，新竹市長林智堅表示，為疏導人潮，市府推出三大分流措施。第一，3月中旬將完成全市公墓除草，籲民眾提前3月掃墓、避開清明車潮；第二，明（12）日起每周末至清明連假，開放三姓路橋沿線停車，且沿線設5處接駁站不用走遠即有車搭，免費接駁車約15分鐘就有一班；第三，鄰近道路採汽機車分流與單向管制，確保交通順暢。

市府表示，為使民眾掃墓便利，新竹市殯葬管理所元旦後開始各公墓除草作業，目前使用中的公墓共有6座，預計3月中旬完成全部公墓除草，也呼籲民眾提早於3月掃墓，避開清明車潮。

市府說明，大坪頂正進行納骨塔新建工程，停車位大幅縮減至110格，為便利民眾前往，並減少繞行尋找車位時間， 3月每周末（3月12、13、19、20、26、27日）及清明連假（4月2至5日），每日上午7至16時開放三姓橋路段路側停車，並設5處接駁站，皆設有遮蔭避雨帳棚，停車後步行3分鐘即有一站，免費接駁車共12輛，坐滿即發車，離峰時間仍每10-15分鐘1班，歡迎民眾多加利用。

交通處指出，三姓橋首班車8:00發車，末班車14:00發車，可直達大坪頂永生園，車程約5-10分鐘；另大坪頂首班車8:30發車、末班車15:00發車。另，若大坪頂與三姓橋路側均停滿，人員將導引民眾至鄰近元培大學停車場，共150車位。

市府表示，為使周邊道路交通順暢，3月每周末（3月12、13、19、20、26、27日）及清明連假（4月2至5日），每日上午7時至15時實施汽機車分流，元培街148巷限行機車，汽車請由元培街轉香村路300巷上山；中華路五段331巷（往大坪頂方向）實施單向管制，禁止車輛進入，汽車一律由中華路五段331巷下山。

市府也提醒民眾，因大坪頂停車位有限、道路狹小，警察局將視車潮彈性交通管制，請依停車場導引牌面停放汽機車，並配合警察或交通疏導人員導引小心慢行。

民政處指出，大坪頂納骨塔新建工程「永恆之丘」，清明連假將推出結合建築、景觀、藝術的納骨塔藝術展，預計將吸引大批人潮前往，呼籲民眾提前完成掃墓，清明連假期間走訪參觀大坪頂感受不同樣貌。

▲掃墓季新竹市推三大分流措施。（圖／新竹市政府提供）