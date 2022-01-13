　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

英特爾台灣分公司拜會竹市府　盼推動智慧交通合作交流

▲美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈今拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

▲美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈今拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

看上新竹市「科技城市」，美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈今首次拜會新竹市長林智堅，他們就Intel Mobileye智慧交通、產業發展進行交流。英特爾盼與新竹市府合作，以最新晶片、大數據打造出先進駕駛輔助系統，藉此呈現最即時路況，包含車速、道路施工等，供給市民最新路況，盼再升級道路安全。

林智堅市長指出，英特爾(INTEL)為半導體產業界的佼佼者，期盼將來能與市府交流合作，升級產業，營造企業契機，增加產業競爭力。

林智堅市長也提到，為了強化策略產業的發展，新竹市政府提出竹科X計畫，並獲得中央的支持，將投入183億，打造一個以研發設計、資訊軟體應用及服務的科學園區。除了科技產業發展，為加速傳統產業升級轉型，除強化產業用地使用效能外，也鼓勵企業升級轉型，創造本市更多就業機會。

為改善交通，新竹市府說明，新竹市已建置「新一代智慧交控中心」，除升級「智慧交控系統」，更在重要聯外幹道架設eTag、360度路況監視器擷取交通大數據，如遇上下班尖峰時間或雨天，系統透過連線獲知路況，中心人員就能藉此調控交通號誌，也能透過電子看板更新路況資訊，讓用路人盡快改道。

劉景慈總經理指出，成立於1968年的英特爾，致力於創造改變世界的突破性科技。目前正處在科技創新的轉折點，包括人工智慧、5G網路轉型和智慧運算，推動變革。在智慧交通部分，英特爾經驗豐富，期盼能與市府能有更進一步合作的機會。

為了讓新竹市更有競爭力，林智堅市長提出大新竹升格倡議，不只要做產業的後盾，深化供應鏈合作，同時也提供更優質的建設，包括交通、教育、文化與觀光，給生活在這座城市的居民。

今日拜會人士有美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈、公共事務部總監黃雅惠及總經理室市場開發實習生沈庭。

▲美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈今拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈今拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

►什麼！羽絨衣才499元

ET快訊
《華燈3》超狂卡司提早曝光？　劇迷驚見「1角色」喊太扯
銀行群聚狂燒「估採檢超過1萬人」！　鄭文燦：徹查足跡
快訊／確診銀行員竹縣再增足跡！　路易莎、麵包店緊急清消
本土9天炸61例「不恐慌嗎」　他揭台人心態
羅霈穎猝逝　珍藏愛馬仕、香奈兒包等173件遺物拍賣
獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術！　保險公司成冤大頭
第二波強冷空氣抵台！　入夜最凍「剩8度」
聯邦銀在西堤年終聚餐　王品：員工、客人108人採檢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

倩竹迎光、玻藝采風　竹市玻璃藝術家協會聯展登場

英特爾台灣分公司拜會竹市府　盼推動智慧交通合作交流

幫助學生探索職涯　屏縣第二座職探與體驗中心啟用

獨／高雄提升防疫！醫事人員跨院支援未打第3劑者　每月須PCR1次

全台唯一！　台南市連續6年榮獲水患自主防災績優縣市

騎到睡著...雲林翁連人帶車摔田裡　警即刻救援　

武嶺機車拋錨、華崗轎車爆胎　南投警副所長扮黑手救援

雲林縣電動車免徵使用牌照稅　延長至2025年12月31日

捍衛台南市容　環保局加強拆除違規廣告物

台東「境外移入」確診　桃機直接入住防疫旅館無活動足跡

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

「陳奕快回來，爸爸媽媽等你！」　F-16V飛官失聯24hrs...家屬集氣

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

5分鐘記錄「流水便當」漂流記　剛煮好掉水溝？一路追到戲終

註銷車牌上路！狂飆給警察追　路口「華麗轉圈」警車卡住了

亞洲太太收到「中藥材包裹」　卻被控告走私毒品恐坐2年牢

倩竹迎光、玻藝采風　竹市玻璃藝術家協會聯展登場

英特爾台灣分公司拜會竹市府　盼推動智慧交通合作交流

幫助學生探索職涯　屏縣第二座職探與體驗中心啟用

獨／高雄提升防疫！醫事人員跨院支援未打第3劑者　每月須PCR1次

全台唯一！　台南市連續6年榮獲水患自主防災績優縣市

騎到睡著...雲林翁連人帶車摔田裡　警即刻救援　

武嶺機車拋錨、華崗轎車爆胎　南投警副所長扮黑手救援

雲林縣電動車免徵使用牌照稅　延長至2025年12月31日

捍衛台南市容　環保局加強拆除違規廣告物

台東「境外移入」確診　桃機直接入住防疫旅館無活動足跡

超商領包裹「1規定」變了！　網購族超有感：真的快很多

不滿飯店太貴留負評！她惹火房東遭肉搜威脅　索討250萬+登報道歉

挖出「血棺」！他憂招來噩運放火燒　專家一看嘆：22億沒了

艾怡良絕美客廳曝光「整面落地窗爽看碧潭」　曾寶儀傻眼：好命人

總價1500萬超有吸引力　七堵吸北客置產

木村光希塗紅唇甜笑登顏值顛峰！姐姐帶貨DIOR 15萬元包難得耍帥

居服員傳播鏈太驚人　鄭文燦：前5天接觸者都要居家隔離

金融業2021年獲利創新高！　金管會主委：要居安思危！

傳建議民眾戴N95口罩　美CDC澄清：目前無意更新指導方針

田馥甄鬆口了「高雄演唱會確定在5月」　加碼再曝1喜訊！

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

地方熱門新聞

蘇澳曳引車猛撞機車！移工夫妻1死1傷

半百歲月都在桃園市議會服務　「梅花姐」退休了！

台南3處新式科技執法設備上路

公道三5月啟用打通竹市外環　新竹人等了30年

桃園設置30處社區接種站

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

獨／高雄醫事人員跨院支援「沒打第3劑」　每月得PCR1次

南科非你不可徵才活動

南投縣本周末於13鄉鎮市加開21處假日接種站

船體進水澎湖、台南海巡接力救援

翠峰至大禹嶺解除管制　武嶺至克難關須掛雪鏈

先偷車牌再偷電纜 警循線逮竊嫌二人組

桃園人拒萊豬！　藍營議員舒翠玲說分明

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

更多熱門

相關新聞

禁新疆產品被出征　英特爾刪除相關文字

禁新疆產品被出征　英特爾刪除相關文字

美國半導體公司英特爾（Intel）上月公開致函供應商，要求避免使用任何來自新疆的產品及服務，馬上引來中國官媒及網友強烈抨擊。外媒10日發現，英特爾已經刪除這封公開信中所有有關新疆的內容。

英特爾動作頻頻！基辛格挖角美光、蘋果高層　移除涉疆文

英特爾動作頻頻！基辛格挖角美光、蘋果高層　移除涉疆文

竹市8大古蹟與歷史建築光環境升級

竹市8大古蹟與歷史建築光環境升級

馬紹爾群島大使拜會　沈慧虹：感謝幫台灣發聲

馬紹爾群島大使拜會　沈慧虹：感謝幫台灣發聲

關鍵字：

新竹市英特爾智慧交通

讀者迴響

熱門新聞

王力宏監視器新視角曝光！　網瘋傳「氣球殺手」洗白

快訊／一夜再增9例本土　全是銀行員工！Ct值曝光

快訊／陳庭妮認愛胡宇威！

郭雪芙爆雷《華燈3》！26表情符號藏劇透

居服員戴口罩仍傳3行員　同業揭原因

快訊／桃園7學校緊急宣布停課　晚間新增9銀行員確診

升三級警戒後「1行業慘歪」　鄉民見證逆轉

台灣無法再次三級　台大仁醫點名這產業：會關一堆

快訊／李靚蕾曝6證據開戰「王力宏買網軍」！

王力宏「腳邊一大包」　網瘋猜是1夯品！

9歲童遭同學撞倒腦死器捐救7人　父：她生前說原諒同學

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

機場入境約1成陽性　未來3天單日恐破上百例

By2反擊李靚蕾首露面！Yumi全程低頭「姊姊挽手力挺」

2女學生到米蘭跨年　被18男包夾當場脫褲性侵

更多

最夯影音

更多
Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住

Melody「美國全家確診Omicron」！　92歲奶奶「咳嗽+流鼻涕」爸媽也同住
蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

蕾神之錘第2季！李靚蕾轟王力宏「帶3男硬闖」　「手持他不堪證據」…曬私訊打臉By2妹Yumi

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

掛註銷車牌上路跑給警追　闖紅燈「華麗轉一圈」讓警車卡住了

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

老公為妻自建機車模擬考場　陪伴練習搞笑轉播：壓線啦！

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面