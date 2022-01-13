英特爾台灣分公司拜會竹市府　盼推動智慧交通合作交流

▲美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈今拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

看上新竹市「科技城市」，美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈今首次拜會新竹市長林智堅，他們就Intel Mobileye智慧交通、產業發展進行交流。英特爾盼與新竹市府合作，以最新晶片、大數據打造出先進駕駛輔助系統，藉此呈現最即時路況，包含車速、道路施工等，供給市民最新路況，盼再升級道路安全。

林智堅市長指出，英特爾(INTEL)為半導體產業界的佼佼者，期盼將來能與市府交流合作，升級產業，營造企業契機，增加產業競爭力。

林智堅市長也提到，為了強化策略產業的發展，新竹市政府提出竹科X計畫，並獲得中央的支持，將投入183億，打造一個以研發設計、資訊軟體應用及服務的科學園區。除了科技產業發展，為加速傳統產業升級轉型，除強化產業用地使用效能外，也鼓勵企業升級轉型，創造本市更多就業機會。

為改善交通，新竹市府說明，新竹市已建置「新一代智慧交控中心」，除升級「智慧交控系統」，更在重要聯外幹道架設eTag、360度路況監視器擷取交通大數據，如遇上下班尖峰時間或雨天，系統透過連線獲知路況，中心人員就能藉此調控交通號誌，也能透過電子看板更新路況資訊，讓用路人盡快改道。

劉景慈總經理指出，成立於1968年的英特爾，致力於創造改變世界的突破性科技。目前正處在科技創新的轉折點，包括人工智慧、5G網路轉型和智慧運算，推動變革。在智慧交通部分，英特爾經驗豐富，期盼能與市府能有更進一步合作的機會。

為了讓新竹市更有競爭力，林智堅市長提出大新竹升格倡議，不只要做產業的後盾，深化供應鏈合作，同時也提供更優質的建設，包括交通、教育、文化與觀光，給生活在這座城市的居民。

今日拜會人士有美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈、公共事務部總監黃雅惠及總經理室市場開發實習生沈庭。

▲美商英特爾(INTEL)台灣分公司總經理劉景慈今拜會新竹市長林智堅。（圖／新竹市政府提供）