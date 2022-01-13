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倩竹迎光、玻藝采風　竹市玻璃藝術家協會聯展登場

▲竹市玻璃藝術家協會聯展今登場。（圖／新竹市政府提供）

竹市玻璃藝術家協會聯展今登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市玻璃工藝博物館即日起至111年5月29日止，展出「倩竹迎光-竹塹玻璃協會藝術家聯展」暨「玻藝采風-風城藝術玻璃作家協進會藝術家聯展」。此次聯展集結多位重量級玻璃藝術家參與，他們的作品風格迥異各具特色，在玻璃藝術的範疇中嘗試各種可能性，創造出令人驚嘆的視覺饗宴。

副市長沈慧虹出席今日聯展記者會表示，玻璃之所以晶瑩剔透，是因為經過高溫淬鍊，而誕生出的藝術火花；新竹是一座300多年的古城，一直以來有這麼多前輩投入畢生心血在玻璃工藝產業，用「盡善、盡美」的精神完成每一件創作，期望藝術家們能繼續攜手合作，譜出新竹玻璃工藝的榮景。

竹塹玻璃協會理事長洪瑜鶴感謝市府團隊及各位藝術家熱情參與，相信在多方共同努力下，本次聯展將會有豐碩的成果；風城藝術玻璃作家協會理事長謝秋福亦期望本次聯展能帶給新竹玻璃工藝亮眼的成績。

文化局長張馨之表示，竹塹玻璃協會1994年成立，結合許多在地業者及藝術家，持續投入玻璃工藝傳承與推廣。本次展覽由20位的玻璃藝術家參與聯展，共計展出25件精彩非凡的藝術作品；以「倩竹迎光」為主題，意謂「光迎竹塹」，呼應「2021新竹光臨藝術節」，多數作品結合燈光設計，透過燦爛的光影增添光明與溫暖，期許早日揮別新冠肺炎疫情陰霾，迎向未來。

文化局指出風城藝術玻璃作家協進會2000年成立，致力於創作及交流。本次展覽以「玻藝采風」為主題，由17位藝術家共計展出25件技藝精湛的作品。作品主題多取材於自然與生活環境，透過藝術家的視角和巧手轉化，融合多種玻璃工藝技法，將自然的姿態精妙地表現在作品之中，賦予每件作品屬於自己的獨特之美，更充滿藝術家對生命的熱情和期許。敬邀各界喜愛玻璃藝術的朋友們，前往新竹市玻璃工藝博物館來一場精緻的藝術饗宴。

今日「倩竹迎光-竹塹玻璃協會藝術家聯展」暨「玻藝采風-風城藝術玻璃作家協進會藝術家聯展」開幕記者會，國立陽明交通大學藝文中心主任洪惠冠、竹塹文教基金會執行長蔡榮光、多位玻璃工藝藝術家、吳青山議員助理、新竹市東區區長徐俊榮及多位里長皆到場共襄盛舉。

新竹市玻璃工藝博物館開館時間為週二至週日上午9時至下午5時。春節期間從初一至初六皆開放參觀。參觀票價為全票50元，優惠票30元，新竹市民、年滿65歲以上、6歲以下兒童、及身心障礙者皆免費，歡迎踴躍參觀。入場民眾請配合實聯制登錄、酒精手部消毒、量體溫、全程配戴口罩等防疫規範。相關訊息請上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw查詢，洽詢專線03-5626091，或撥打1999為民服務專線。

▲竹市玻璃藝術家協會聯展今登場。（圖／新竹市政府提供）

第一特展室「倩竹迎光-竹塹玻璃協會藝術家聯展」。（圖／新竹市政府提供）

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