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蔣萬安反擊！批蘇貞昌比喻不倫不類　「不需惱羞成怒、到處牽拖」

記者蘇晏男／台北報導

全台跳電事件頻傳，不只讓民怨沸騰，產業界也跳腳。國民黨蔣萬安今在立法院質詢，要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇竟反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。蔣萬安下午接受專訪時批評，蘇貞昌這種比喻非常不倫不類。

▲蔣萬安11日質詢蘇貞昌時，與對方有段言詞交鋒。（合成圖／記者屠惠剛攝）

▲蔣萬安11日質詢蘇貞昌時，頻逼對方承諾未來不會大停電而反遭嗆。（合成圖／記者屠惠剛攝）

針對11日上午與蘇貞昌在立法院的唇槍舌戰，蔣萬安下午接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時回應，蘇貞昌的比喻非常不倫不類，在立法院是要討論停電問題，行政院長應該向人民保證不會發生停電。

蔣萬安指出，民進黨執政將近6年時間，發生4次大停電，且每次都說是人為疏失，並推給基層人員，而台電爭取1000多億爭取更新電網，在2017年815大停電時，總統蔡英文就曾說要全面更新改進，結果到現在一樣發生停電，一樣要更多的錢，但民眾想問的是，「政府拿了納稅錢，到底做了甚麼？」

蔣萬安接著說，「經濟部長王美花雖然只承諾一年不發生停電，但至少敢說，結果蘇貞昌身為最高行政首長卻不敢承諾，還拿一個不倫不類的比喻，難道保證不停電有這麼困難嗎？」

至於蘇貞昌提到前總統蔣介石，蔣萬安說，「蘇貞昌不需要惱羞成怒，到處牽拖，如果真的會停電，那也要說為甚麼，看是要加強人員訓練、加強能力等等，就事論事，但他就是不敢。」

對於扛著「蔣」家招牌是否成為包袱，蔣萬安回應，兩位蔣總統對台灣有著極大貢獻，身為蔣家後代對此感到驕傲與心懷感念，過去的歷史雖然不能參與，但面對未來，可以將過去引以為傲的延續下去，例如勤政愛民、關注民生等等。

蔣萬安說，外界對過去歷史有批評，當然會虛心接受，接受民意檢驗，並把歷史當借鏡，學到民心走向、攜手向前創造新世代，而捍衛中華民國，守護人民安全才是最重要的事情。

蔣萬安指出，自己在228議題上，有持續跟受害者家屬聯繫，也有提供協助；對於促轉條例，也有接觸受難者家屬，他們不希望自己帶著有罪之身入土，希望能夠在促轉條例中幫助他們撤銷有罪判決，也承諾過家屬會支持，並堅持做的對事。

至於先前穿潮鞋爭議，蔣萬安也再度澄清，那是某一年由大姊蔣蕙蘭所贈送的生日禮物，自己並沒有在收集潮鞋。

對於為何名字時常被討論，蔣萬安澄清，自己說過相關故事很多次，不是因為選舉到了才講，並強調自己名字由來並不是源自「萬安」演習，而是父親蔣孝嚴與叔叔章孝慈以前逃難到江西省萬安縣，而萬安縣也是當時最窮困的地方，為了不要忘記當時艱困的歲月，所以才將他取名為「萬安」。

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