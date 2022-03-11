【完整影片】蔣萬安逼問「大停電」　蘇貞昌竟回：你祖父還說反攻大陸

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，不只讓民怨沸騰，產業界也跳腳。國民黨蔣萬安今在立法院質詢，要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇竟反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。

蔣萬安表示，經濟部把303大停電問題歸咎於台電人員操作失誤、電網脆弱，但過去從2003到2016都不曾發生過全台大停電，民進黨政府上台以來，6年內就發生4次，「以前都沒有人為疏失，為何現在就發生4次」。

蔣萬安痛批，815大停電時，行政院、蔡總統都稱因電網系統脆弱，5年後的今天又發生大停電，又說是人為操作失誤，蔡總統又說電網脆弱，要重新規劃調整，但花了1千多億要更新電網，出了事情還是只有檢討報告、推給基層，結果都一事無成，政府難辭其咎。

蘇貞昌反嗆，「不必把問題引導到政黨，這也不像你平常的風格，什麼都用意識形態，這樣講法不好，這不是針對問題解決。」

蔣萬安接著要求蘇貞昌「願不願意承諾，未來不會發生大停電？」、「王美花敢承諾至少一年不再停電，你敢不敢承諾？」蘇貞昌回應，很清楚303當天的電是足夠的，也不是用電尖峰，「沒有推卸，不必意識形態。」

「你毋敢啦！」蔣萬安痛斥，行政院長就是不敢承諾，蘇貞昌反嗆，「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府，你如果要講這種，我不會輸你，今天你為了選舉要來這裡表演是吧？為了你國民黨的承諾，台灣付出多少代價？從你老祖父的承諾，我還去當兩年兵！」

蔣萬安批蘇貞昌惱羞成怒，不知道講到什麼地方去，蘇貞昌馬上回「講到你祖父啦！我們政策沒有錯，往政策在走，當年留下來的種種攤子，我很重的在扛著，我很想解決問題，你只是在講敢不敢，你為選舉在這裡叫什麼，光承諾有什麼用？你們國民黨承諾多少？」

針對蘇貞昌被問到惱怒，作家苦苓在臉書發文評論，蔣介石承諾反攻大陸是蓄意說謊，但是蘇貞昌拿這個藉口拒絕承諾台灣不會大停電，就是在耍無賴！那蘇如果在半年後追究王美花有沒有建全台灣的電網，王美花可不可以回答說，「那你還跟神明說話不算數」？