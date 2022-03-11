廖國棟阿美族語質詢　批族語教師薪資看「學歷」不看「母語能力」

▲國民黨立委廖國棟以母語質詢行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院去年在委員會詢答新設口譯機制，國民黨立委廖國棟11日以阿美族族語質詢行政院長蘇貞昌、原民會主委夷將·拔路兒，批評現在族語教師的薪資級距看「學歷」而非「母語能力」，要求原民會檢討；蘇揆當場允諾說，應該往這方面努力，同時當眾酸廖國棟說，夷將·拔路兒當年因為語言議題被抓去關，廖還沒有被抓去關。

立法院今天繼續邀請蘇貞昌率各部會官員進行施政報告及備詢。廖國棟下午有備而來，要求以原住民族族語質詢，未料卻發生小插曲，廖疑似沒有聽清楚立法院長游錫堃宣布有通譯人員協助翻譯，還是拿出事前準備的「立法院漠視原住民立委母語質詢權利」手板，批評沒辦法暢所欲言用母語發言，游只好無奈地說，「可以用母語啊？」

隨後，廖國棟以阿美族語發表談話說，《國家語言發展法》已經上路3年，但學校族語老師卻僅有184名，與原民會2018年聲稱的825名教師大相徑庭，且族語老師的薪資級距以「學歷」而不是「母語能力」來區分，這是原民會要檢討的地方。他以自己為例說，他擁有大學畢業學歷，但是母語還是「不怎麼樣」。

廖國棟批評，現在族語認證只重視考試，考完之後拿到證書，就再也不會說族語了，強調族語認證應該更「生活化」；對此，夷將·拔路兒以阿美族語回應說，現在從幼兒園、國小、國中、高中都重視族語教學，部落也鼓勵族人聚在一起說族語，推行族語是正確的，這也是蘇貞昌在思考的問題。

此外，蘇貞昌會中以華語表示，雖然聽不懂廖國棟講的話，但他全力支持廖國棟有講母語的權利，現在整個台灣社會往使用母語的方向走，因此廖國棟才可以在國會殿堂上用母語質詢，且面對許多語言快速流失，行政院也成立「國家語言推動會報」，由他親自擔任召集人。

至於廖國棟提出族語老師薪資只看學歷不看母語能力一事，蘇貞昌允諾說，這個講法有道理，應該往這方面來努力，並肯定夷將·拔路兒其實非常努力，盼廖國棟多支持，「說起語言這一點，他（夷將·拔路兒）是衝在你（廖國棟）前面，當年他還為了這個被國民黨抓去關，你還沒有被抓去關」。

廖國棟聞言反駁說，「這還有很多細節有待討論」，蘇貞昌立即回嘴表示，「這不是細節，抓去關這不是細節」，但廖國棟並沒有理會，直接進行下一階段的質詢。

夷將·拔路兒曾在1991年組織「廢除蒙藏委員會，成立台灣原住民族委員會」遊行活動，要求政府設立部會級原住民族專責機關，後因違反《集會遊行法》，在台北監獄服刑8個月。

▼原民會主委夷將·拔路兒（左）以阿美族語詢答，行政院長蘇貞昌（右）轉頭看即時口譯文字。（圖／記者屠惠剛攝）