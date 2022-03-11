蘇貞昌、蔣萬安為缺電交火　柯文哲開地圖砲：2個都騙啦

記者陳家祥／台北報導

303全台大停電爭議延續，行政院長蘇貞昌、立委蔣萬安11日上午在立院質詢時隔空大打口水仗。對此，台北市長柯文哲雙方都罵，「當年反攻大陸是騙局，現在不缺電也是騙局，兩個都騙」；柯還諷蔣，不用包裝暖男，該怎麼做就麼做，「發音我都不太會念，軟？暖？把事情解決比較重要，不用耍嘴皮」。

▲柯文哲11日出席「搭」樂透抽獎記者會。（圖／記者陳家祥攝）



針對限電問題，柯文哲下午受訪表示，這1、2年台北市政府有核發建照的大建築物，被限電的有多少個？蘇貞昌說停電不是缺電，也許會有下個名詞「限電不是缺電，是網路問題」，問題是對老百姓來講管你什麼問題，反正我就是沒電可以用。

「台北市東區門戶計畫，整個內湖南港地區，重大建築被限電的有幾個？」柯文哲說，不是公投可以解決問題，他個人不贊成蓋核四，可是核四不蓋後面電怎麼處理？政府要出來講。

柯文哲說，自己也在媒體上講很多遍，2025年台灣再生能源可以達到20%？有可能？不可能的事嘛，把核電廠關掉，到時候怎麼辦？用愛發電喔？很實際的問題，台北市重大建物建照核發，現在限電不能給電，問題要解決。

接著柯文哲話鋒一轉，談到蘇貞昌跟蔣萬安早上在立院的口水戰，直言都是耍嘴皮，「當年反攻大陸是騙局，現在不缺電也是騙局，兩個都騙，我來解讀就是這樣而已」。

媒體追問，是否覺得蔣萬安不當暖男了？會不會威脅副市長黃珊珊的選情？柯文哲說，該怎麼做就怎麼做，不是什麼暖男暖男，「發音我都不太會念，軟？暖？把事情解決比較重要，罵來罵去沒用，不用耍嘴皮」。

柯文哲最後仍不忘抱怨，你說政府有沒有缺電？明明台北市的重大工程就是沒有辦法供電，怎麼沒有缺電？所以把問題解決比較重要。