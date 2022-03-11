蘇貞昌拒承諾「不停電」　他分析：蔣萬安問到痛點了

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委蔣萬安11日在立法院會總質詢時，針對303大停電議題與行政院長蘇貞昌論戰。蔣萬安要求蘇貞昌承諾「未來一年不再發生大停電」，蘇貞昌不願正面回應，還當場動怒反嗆「你祖父說要反攻大陸，到現在也沒有」、「光承諾有什麼用？你們國民黨承諾多少？」對此，國民黨青年部前副主任詹為元分析，蔣萬安真的問到蘇貞昌痛點，因為一個連神明都敢騙的人，竟然連是否不會缺電都不敢承諾，代表電量真的很困窘，「難怪蘇貞昌不敢騙。」

蔣萬安質詢時指出，經濟部把303大停電問題歸咎於台電人員操作失誤、電網脆弱，但從2003到2016都不曾發生過全台大停電，民進黨政府上台以來，6年內就發生4次，直呼就是能源政策出問題，政府卻只會推卸給基層。

蔣萬安接著要求蘇貞昌比照經濟部長王美花，向民眾承諾「未來一年不再發生大停電」，直呼「你毋敢啦！」蘇貞昌也動怒反嗆，「從你祖父說要反攻大陸，到現在還沒反攻大陸，這才是最不負責任的政府，你如果要講這種，我不會輸你！」「光承諾有什麼用？你們國民黨承諾多少？」酸蔣萬安為了選舉要來議場表演。

對此，詹為元在臉書發文直呼「拜託，才一年耶！」，並對於行政首長與官員越來越會以打嘴砲來耍嘴皮子感到不齒，所有的質詢與政策辯論皆淪為「搭嘴鼓」的鬥嘴，沒辦法實質的好好討論。

詹為元表示，既然要打嘴砲，那很明顯蔣萬安問到蘇貞昌的痛點了，因為一個連神明都敢騙的人，卻連是否不會缺電都不敢承諾，「連騙都不敢騙」，代表我們電量真的很困窘，隨時都有機會停電，難怪蘇貞昌不敢騙。