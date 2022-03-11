時代力量提名31議員候選人　資訊工程師、人權律師入列

▲時代力量舉行提名記者會。（圖／時代力量提供）

記者呂晏慈／台北報導

備戰2022地方選舉，時代力量11日舉行第二波「時代力量2022地方公職人員選舉提名記者會」，公布基隆、新北、台北、台中、嘉義以及高雄議員候選人佈局，其中，2018年曾參選新北三蘆市議員的陳志明轉戰台北港湖區，改由在軟體開發領域頗具盛名的王景弘（綽號TonyQ）參選，曾參與長榮空服員工會律師團的律師陳愷閎則將代表時力參選基隆市議員。

時代力量本次地方公職人選提名，依序為基隆市七堵區市議員參選人陳愷閎、新北市三蘆市議員參選人王景弘、台北市內湖南港區市議員參選人陳志明、台中市東南區市議員參選人徐小媚、台中市神雅潭市議員參選人鄭勁節、嘉義市西區市議員參選人王浩、高雄市大寮林園市議員參選人張雨柔。

黨主席陳椒華表示，截至目前為止，時代力量已推出31名優質的地方參選人，時代力量會持續在地方耕耘，也期待各位夥伴能為現有的政治環境帶來改革，提供民眾更好的政策和服務。

長期關注勞動人權議題的陳愷閎會中談及，從事律師工作的過程中，參與了很多人部分的人生，也協助很多基隆人處理法律糾紛，也因此發現很多諸如勞動權利、兒童權益保障不足等等的地方社會問題，作為基隆人，他決定在基隆需要新思維、市民需要受保護的時候，挺身而出，奉獻個人專業。

過去擔任資訊工程師的王景弘則說，三蘆區域有科技園區卻，也有大量宮廟和市場，相信自己可以用科技專業、寫程式專業改變政府，讓三蘆區域的民眾生活得更好。

此外，2018年地方選舉層參與三蘆區議員選舉的陳志明表示，此次轉戰台北市港湖區，港湖是他初入社會經營事業時發展的起點、努力打拚的所在，選擇參與港湖的市議員選舉，是希望透過親身的參與讓改變發生，並希望作一位傾聽你我心聲的民意代表，為大家發聲，捍衛最基本的公平正義。