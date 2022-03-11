憂通膨壓垮學校營養午餐　王婉諭：訂定專法建立採購、議價機制

▲王婉諭舉行「別讓通膨壓垮學校營養午餐」記者會。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

記者呂晏慈／台北報導

國際原物料價格飆漲，連帶國內物價漲聲不斷，時代力量立委王婉諭11日舉行記者會呼籲，應儘速訂定「學校營養午餐專法」，明定食材補助原則及費用價格公式、強化監督機制，參考學生每日攝取營養需求、消費者物價指數與所得訂定價格，甚至針對通膨要有議價的可能性，改善現行不同縣市「1國多治」的狀況。本屆國會朝野立委迄今已提出12個相關立法草案，均已付委。

王婉諭、大享食育協會秘書長黃嘉琳、全國餐盒食品同業公會全國聯合會理事長陳明信、桃園市議員簡智翔、新竹市議員蔡惠婷、桃園市蘆竹區市議員候選人徐鈺雯、新北市板橋區議員候選人彭盛韶、新北市三重蘆洲區議員候選人王景弘今天上午參與「別讓通膨壓垮學校營養午餐」記者會。

黃嘉琳表示，這幾年學校營養午餐在食用國產食材方面明顯進步，不過，至今「學校午餐專法」立法未明，反觀日本及韓國卻分別在二戰戰後與1980年代就訂定相關專法，造成「1國22縣市分治」的狀況，現在面對物價通膨造成食材價格大漲，家長卻仍然不清楚食材費用比例、採購狀況等資訊。

陳明信並指，全國各縣市營養午餐價格不一，從20幾元到60幾元都有，呼籲價格應該透明讓家長放心，縣市政府也應該思考營養午餐的價格是否合理、業者上傳的標章是否正確。

王婉諭直指，現在營養午餐面臨的問題，肇因於缺乏專責單位管理，在台灣有10幾個法規與學校營養午餐規範有相關，但仍需要有專責法規處理，才是比較正確的方式，例如日本、韓國均訂定營養午餐專法，明定營養監督管理機制、政府角色、學校人力配置，並盡可能讓價格、食材透明化，反觀台灣的政策缺乏完整思考及盤點規劃，造成各縣市各行其是。

本屆國會已有民進黨立委吳思瑤、范雲分別提出「學校飲食法」草案，無黨籍立委黃國書提出「學校飲食營養促進法」草案，國民黨立委蔣萬安、魯明哲、民進黨立委賴品妤、台灣民眾黨團分別提出「學校供餐法」草案，國民黨立委萬美玲提出「學校午餐條例」草案，時代力量黨團提出「學校飲食教育法」草案，國民黨立委楊瓊瓔提出「學校供餐條例」草案，國民黨立委林奕華提出「學校飲食健康促進法」草案，民進黨立委張廖萬堅提出「學校午餐法」草案，共有12個不同版本，均已交付委員會審查。