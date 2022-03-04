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台電提電價打折！他傻眼「別開玩笑」提2建議：請辭不能解決問題

▲▼0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

▲0303全台大停電，高雄部分地區晚上仍未復電。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

興達電廠昨(3日)出現開關人為疏失，導致全台549萬戶大停電，台電晚間提出電價補償方案，董事長、總經理也請辭以示負責。不過時代力量鳳山市議員參選人顧崇德則開轟，怒斥「下台解決了什麼問題？」並指出近期台電出包既然都和人為疏失有關，就一定能透過制度改善，他也建議重要公共設施加速建置UPS不斷電系統、政府補助特定產業購買UPS不斷電系統，「把該調整的做好，再付出所謂的請辭」。

時代力量高雄市鳳山區市議員參選人顧崇德表示，昨天的高雄很心酸，交通號誌全無、許多加油站斷電、民眾受困電梯，甚至很多三民跟左營的朋友反應，九點多電才回來，而台電第一時間提出的補償方案，是以打折電價為補償，「真的不要開玩笑了！」

▲時代力量鳳山區市議員參選人顧崇德。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲時代力量鳳山區市議員參選人顧崇德。（圖／記者許宥孺翻攝）

此次事故，經濟部初判是操作上的人為疏失所造成，台電公司楊偉甫董事長以及鍾炳利總經理已就此事表示請辭以示負責，同時經濟部長王美花也自請處分。「請辭能解決什麼問題？不能解決任何問題！」顧崇德也點出台電近期疏失。

2021-05-14
513全國大停電原因出爐，經濟部長王美花說明，路北超高壓所的員工按錯3541開關，導致接地故障，引起興達電廠事故跳機。

2022-03-03
0303全國大停電原因出爐，經濟部長王美花說明，興達電廠員工未按照程序操作，無絕緣氣體按錯開關，導致開關短路。

顧崇德認為，既然是人為疏失，就一定能透過制度改善，比起請辭，更重要的是在這一次次的跳電事件中，政府要調整改善什麼問題， 三天後的完整報告之外，希望可以針對UPS不斷電系統，有更積極的補償行為。

▲▼全台大停電，高雄捷運衛武營站。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼全台大停電，高雄捷運、輕軌停駛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄輕軌停駛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

顧崇德建議，重要公共設施應加速建置UPS不斷電系統，交通號誌是城市運轉最重要的螺絲釘，台北跟桃園都早就把重要路口都裝設上去，至少在大型斷電事件中，能保持最低力度的城市運轉，「靠默契在過馬路的高雄，光是昨天交防局就出了175車，UPS不是什麼新技術，早就行之有年」。

顧崇德也提出，由公司向政府提出申請，補助部分經費讓公司行號可採購UPS，像是媒體業、網路行銷、資訊等等等…用電腦工作的產業，UPS的建置至少能讓大家有一個存檔的時間，能多維持30~60分鐘的用電，有一個充足應變的時間。

▲▼全台大停電！高雄爆37件電梯受困案，持續增加中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全台大停電！高雄爆105件受困案，消防局合計出動144車373人，協助脫困人數合計116人。（圖／記者吳奕靖攝）

顧崇德強調，下台不能解決任何問題，發生事故時第一時間請辭，根本對事情解決沒有任何幫助，既然都是人為疏失，請政府把該調整的做好，該做的完成，再付出所謂的請辭。

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