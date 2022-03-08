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王婉諭指1場停電3種版本　時力黨團批台電導致人民恐慌

▲▼時代力量立法院黨團8日召開「台電風險管控失靈，台灣電網亟需韌性」記者會 。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量立法院黨團召開「台電風險管控失靈，台灣電網亟需韌性」記者會 。（圖／時代力量黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立法院黨團幹事長王婉諭8日表示，在3月3日停電後的兩小時內，媒體上出現三種不同的事故原因，各別將矛頭指向大潭、核三及興達電廠，顯示台電無法即時應對社會大眾，更任憑不實訊息漫傳，導致人民恐慌，要求台電落實風險管理制度，並且檢視內部的人事訓練與管理。

時代力量立法院黨團8日上午召開「台電風險管控失靈，台灣電網亟需韌性」記者會，針對台電內部的人事訓練與管理監督，以及整體國家電力輸送與基礎設施韌性度等議題，要求行政院應向立法院提出「303全台大停電」專案報告，並且針對未來類似事件因應與防範措施 。

時代力量黨團副總召陳椒華指出，此次大停電的真正原因雖仍待調查，但從各次的跳電事件，反應目前全台的電網彈性的問題，未來是否可承受單一大電廠或超高壓變電設施事故再次發生，尤其第六、第七輸變電計畫約投入5600多億的預算，卻還是無法避免問題一再發生。

王婉諭提及，在3月3日停電後的兩小時內，媒體上出現三種不同的事故原因，各別將矛頭指向大潭、核三及興達電廠，其資訊源頭包含台電的說明、社會口語，還有過去大停電的舊資訊，甚至有報導互指他方說法並非屬實的情況。

▲▼時代力量立法院黨團8日召開「台電風險管控失靈，台灣電網亟需韌性」記者會 。（圖／時代力量黨團提供）

▲時代力量立法院黨團幹事長王婉諭 。（圖／時代力量黨團提供）

王婉諭認為，以上狀況顯示台電無法即時應對社會大眾，不僅對外窗口混亂，更任憑不實訊息漫傳，導致人民恐慌。時代力量黨團要求台電的停電應變機制必須重新檢討，務必達到能夠即時反查與釐清，並傳遞正確且清楚的資訊讓社會大眾了解。

王婉諭也說，從這次的停電亂象中，顯示台電屢屢遭人詬病的「球員兼裁判」仍未解決，且經濟部對於台電的監管能力完全不足，電業管理及監督的專業性再次受質疑，呼籲行政院及立法院各黨團應支持儘速設置專責的「電業管制機關」讓台電受到合理監督，維護全民穩定用電的權益。

時代力量黨團總召邱顯智認為，此次事故雖非因缺電而導致，但顯示政府與台電未在事故中記取教訓，並真正落實整個系統的風險評估、管理和審查，才會一再發生全台停電、跳電等重大事故。

邱顯智批評，台電內部未重視風險管理，在操作流程上疏於督導，種種失職和疏忽讓可避免的風險一再發生，造成重大的社會經濟損失，台電更應該從下到上的建立風險管理文化，積極地面對技術與人才的斷層。

邱顯智要求，經濟部與台電公司應落實風險管理制度，全面評估可能造成的風險等，並且擬定應對策略，檢視台電內部人事訓練與管理，落實承包工程的監督力道，徹底檢討台灣整體國家電力輸送與基礎設施韌性度。

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