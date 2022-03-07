　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

時力提修法免徵生理用品營業稅　喚醒社會正視月經貧窮

▲▼時代力量7日召開「3月8日國際婦女節—拒絕月經污名化，正視月經貧窮」記者會，與會者包括王婉諭、時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量台南市議員林易瑩、時代力量新竹市議員廖子齊等人。（圖／時代力量提供）

▲時代力量召開「3月8日國際婦女節—拒絕月經污名化，正視月經貧窮」記者會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭7日表示，近年來有越來越多國家意識到「月經不平等」的問題，紛紛宣布取消生理用品的營業稅，因此時代力量黨團提案修法「生理用品免徵營業稅」，明列衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊、月經量杯、布衛生棉、月經內褲及生理褲等7項女性常用生理用品免徵營業稅。

適逢國際婦女節前夕，時代力量7日上午在立法院召開「3月8日國際婦女節—拒絕月經污名化，正視月經貧窮」記者會，與會者包括王婉諭、時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量台南市議員林易瑩、時代力量新竹市議員廖子齊等人。

陳椒華表示，女性因為先天生理的差異，須較男性多支付經期生理用品費用，而女性生理用品課徵營業稅，除了影響生理用品價格，更凸顯出制度中的性別不平等。

陳椒華說明，為了解決「月經不平等」的現象，並且保障女性權益、減輕女性財務負擔及促進性別實質平等，時代力量黨團在上個會期提案修法免徵生理用品營業稅，希望藉由法律制度面來減緩因先天生理差異而造成的月經不平等現象。

陳椒華也說，時代力量希望透過教育宣導更多月經的正向觀念，打破對於月經的迷思與污名，因此將與企業、民間團體攜手合作舉辦月經講座，推廣更全面且不分性別的「月經教育」，希望可以去除月經污名、落實月經平權，為女性權益盡一份心力。

白卿芬表示，女性長久備受「月經污名化」與面對「月經羞恥」等問題，時代力量呼籲大家關注月經貧窮、月經教育、月經平權等女性生理期議題，面對這種自然的生理現象，期盼大家都能抱持著健康、正向的心態，從自身出發、從教育著手，期盼台灣能邁向月經友善社會。

▲▼時代力量7日召開「3月8日國際婦女節—拒絕月經污名化，正視月經貧窮」記者會，與會者包括王婉諭、時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量台南市議員林易瑩、時代力量新竹市議員廖子齊等人。（圖／時代力量提供）

▲時代力量立委王婉諭。（圖／時代力量提供）

王婉諭指出，根據內政部2015年的統計，女性一生平均要花費約 9 萬元在生理用品上，甚至還有民團指出，有些女性為節省花費，拉長生理用品的使用時間，這不僅增加了生理期的不適感，甚至還會提高婦女疾病、身心健康負面影響的風險。

王婉諭提及，近年來有越來越多國家意識到「月經不平等」的問題，紛紛宣布取消生理用品的營業稅，因此時代力量黨團提案修法「生理用品免徵營業稅」，明列衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊、月經量杯、布衛生棉、月經內褲及生理褲等7項女性常用生理用品免徵營業稅。

廖子齊則說，為了減少月經貧窮，去年她曾在新竹市議會提案，要求新竹市政府免費提供弱勢婦女生理用品，並在校園等公共場域提供生理用品給需要的人取用，以推廣月經教育，隨後迅速獲得市府重視，承諾在民眾較常洽公的基層單位與機關優先提供。

林易瑩也提到，去年台南市議會多位議員跨黨派提案連署，共同推動要求市府編列預算，或媒合企業於校園內免費提供國中女性學生相關生理用品，台南市政府今年1月與康那香公司簽署「登月計畫合作備忘錄」，免費提供校園中的弱勢學生生理用品，未來也能以優惠價格採購生理用品。

林易瑩認為，這是打造月經平權城市的第一步，但登月計畫不能只靠民間企業捐贈，她要求市府未來務必將經費編入年度預算，才能讓這好不容易邁出的第一步持續長遠的走下去，也能進一步推廣多元的生理用品，讓女性在認識自己身體的過程中，能夠挑選到適合自己的生理用品。

白卿芬表示，時代力量將在3月辦理月經教育講座，建立正向的月經教育，破除上述所提到的月經迷思，講座還會開設手作布衛生棉課程，推廣可重複使用的環保生理用品，鼓勵女性在使用生理用品時有更多元、環保的選擇，邀請大家共襄盛舉，一起為環境友善、生理平權目標努力。

▼時代力量新竹市議員廖子齊。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量7日召開「3月8日國際婦女節—拒絕月經污名化，正視月經貧窮」記者會，與會者包括王婉諭、時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量台南市議員林易瑩、時代力量新竹市議員廖子齊等人。（圖／時代力量提供）

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
台股大逃殺！　台積電、0050零股交易同爆天量
LINE群組太多沒在用？　「簡單1招」退出不尷尬
YouTuber到烏克蘭當傭兵！　韓政府氣炸「註銷護照」
快訊／謝忻裸照外流　已親自報案
郁方豪門夫「醉勾熟女」被拍！正宮突公開她正面無碼照
快訊／遊覽車旅遊團感染源找到了！　和新北個案有關
台南夫婦10多歲孫女確診　Ct值只有9.2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

時力提修法免徵生理用品營業稅　喚醒社會正視月經貧窮

LIVE／外交部揪團援助烏克蘭難民　所需物資、藥品清單看這裡！

找郭、朱、侯搭擋選總統？　柯文哲：搞不好是我「被搭擋」

調查外籍家庭看護工轉換工作　監委徵求移工協助填寫問券

婦女節前夕「立院女力」齊相挺　10名女立委高喊支持周春米

蔡英文關心澳洲遭暴雨強襲　要求外交系統緊盯台灣僑民安全

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

今日烏克蘭明日台灣？　柯文哲：只要撐過4天「對方就慘了」

沒見到蓬佩奧「錯失2024入場票」？　柯文哲：我出價出不贏民進黨

時力立委主張恢復1年徵兵制　「女性納入多元形式義務參與」

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

時力提修法免徵生理用品營業稅　喚醒社會正視月經貧窮

LIVE／外交部揪團援助烏克蘭難民　所需物資、藥品清單看這裡！

找郭、朱、侯搭擋選總統？　柯文哲：搞不好是我「被搭擋」

調查外籍家庭看護工轉換工作　監委徵求移工協助填寫問券

婦女節前夕「立院女力」齊相挺　10名女立委高喊支持周春米

蔡英文關心澳洲遭暴雨強襲　要求外交系統緊盯台灣僑民安全

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

今日烏克蘭明日台灣？　柯文哲：只要撐過4天「對方就慘了」

沒見到蓬佩奧「錯失2024入場票」？　柯文哲：我出價出不贏民進黨

時力立委主張恢復1年徵兵制　「女性納入多元形式義務參與」

快訊／富岡漁港「連人帶車墜海」！　駕駛救上岸一度無心跳

不要玩食物！呆萌牧牛犬「雞蛋當球滾」　下秒腳一踩慘摔：破了

聖結石遭前公司控欠200萬「官司結果出爐」！　認與小玉撕破臉

謝忻再被爆「另一批清涼照」外洩！好友還原拍攝過程：是未修過的毛片

企業ESG兩大罩門「巨災、氣候管理」　公司評估還要看這7大內容

AirDrop到底關不關？3C達人解密iPhone五大迷思

高端快過期報廢將損30億？陳時中強調：目前沒有大量過期危機

各廠牌疫苗剩餘量曝！陳時中坦言：250萬劑AZ可能打不完

H＆M姊妹牌「COS」要來了！極簡設計、背後小故事先認識一下

10多歲女染疫Ct值僅9.2　已打過「2劑BNT疫苗」突破性感染

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

政治熱門新聞

賴清德看完《時代革命》沉重到說不出話

柯：台灣撐過4天「對方就慘了」

快訊／新北確診者在北市2天足跡曝！

台電董座請辭　經部次長傳將接任

快訊／何博文放棄新北議員擬轉戰立委　板橋選區交棒年輕世代

體育署長懸缺超過200天　立委傻眼：政府真的重視體育？

蓬佩奧訪台收422萬演講費　主辦方證實：美國常態作法

高端快過期報廢　陳佩琪：一下午僅2人

民進黨徵召黨部主委選新北市長？　何博文：我隨時準備好

不是高端！北市最先到期疫苗是這款

今起發放！北市國中女每月7日換200元衛生棉

今日烏克蘭明日台灣？　沈富雄13點分析：兩者完全不相似

時力主張恢復1年徵兵制　女性納入義務參與

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

更多熱門

相關新聞

時力主張恢復1年徵兵制　女性納入義務參與

時力主張恢復1年徵兵制　女性納入義務參與

俄羅斯入侵烏克蘭，引發各界討論台灣兵役制度，時代力量立委邱顯智7日表示，位強化義務役退伍軍人的後備戰力，徵兵制度應該恢復一年的受訓時間；時代力量立委王婉諭則說，全民皆都有保衛國家的義務，為擴大戰時前線及後備戰力，女性應納入多元形式的義務參與。

南警不一樣的國際婦女節

南警不一樣的國際婦女節

世界宗教博物館2場沙龍式論壇　拓展女力視野

世界宗教博物館2場沙龍式論壇　拓展女力視野

台電想電價打折！他傻眼提2建議

台電想電價打折！他傻眼提2建議

北市國中女生每月「免費換衛生棉」

北市國中女生每月「免費換衛生棉」

關鍵字：

婦女節月經貧窮女性生理用品時代力量王婉諭陳椒華

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

快訊／鄭明典貼1圖：回波進來了！ 上班小心

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面