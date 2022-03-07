時力提修法免徵生理用品營業稅　喚醒社會正視月經貧窮

▲時代力量召開「3月8日國際婦女節—拒絕月經污名化，正視月經貧窮」記者會。（圖／時代力量提供）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭7日表示，近年來有越來越多國家意識到「月經不平等」的問題，紛紛宣布取消生理用品的營業稅，因此時代力量黨團提案修法「生理用品免徵營業稅」，明列衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊、月經量杯、布衛生棉、月經內褲及生理褲等7項女性常用生理用品免徵營業稅。

適逢國際婦女節前夕，時代力量7日上午在立法院召開「3月8日國際婦女節—拒絕月經污名化，正視月經貧窮」記者會，與會者包括王婉諭、時代力量黨主席陳椒華、時代力量秘書長白卿芬、時代力量台南市議員林易瑩、時代力量新竹市議員廖子齊等人。

陳椒華表示，女性因為先天生理的差異，須較男性多支付經期生理用品費用，而女性生理用品課徵營業稅，除了影響生理用品價格，更凸顯出制度中的性別不平等。

陳椒華說明，為了解決「月經不平等」的現象，並且保障女性權益、減輕女性財務負擔及促進性別實質平等，時代力量黨團在上個會期提案修法免徵生理用品營業稅，希望藉由法律制度面來減緩因先天生理差異而造成的月經不平等現象。

陳椒華也說，時代力量希望透過教育宣導更多月經的正向觀念，打破對於月經的迷思與污名，因此將與企業、民間團體攜手合作舉辦月經講座，推廣更全面且不分性別的「月經教育」，希望可以去除月經污名、落實月經平權，為女性權益盡一份心力。

白卿芬表示，女性長久備受「月經污名化」與面對「月經羞恥」等問題，時代力量呼籲大家關注月經貧窮、月經教育、月經平權等女性生理期議題，面對這種自然的生理現象，期盼大家都能抱持著健康、正向的心態，從自身出發、從教育著手，期盼台灣能邁向月經友善社會。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／時代力量提供）



王婉諭指出，根據內政部2015年的統計，女性一生平均要花費約 9 萬元在生理用品上，甚至還有民團指出，有些女性為節省花費，拉長生理用品的使用時間，這不僅增加了生理期的不適感，甚至還會提高婦女疾病、身心健康負面影響的風險。

王婉諭提及，近年來有越來越多國家意識到「月經不平等」的問題，紛紛宣布取消生理用品的營業稅，因此時代力量黨團提案修法「生理用品免徵營業稅」，明列衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊、月經量杯、布衛生棉、月經內褲及生理褲等7項女性常用生理用品免徵營業稅。

廖子齊則說，為了減少月經貧窮，去年她曾在新竹市議會提案，要求新竹市政府免費提供弱勢婦女生理用品，並在校園等公共場域提供生理用品給需要的人取用，以推廣月經教育，隨後迅速獲得市府重視，承諾在民眾較常洽公的基層單位與機關優先提供。

林易瑩也提到，去年台南市議會多位議員跨黨派提案連署，共同推動要求市府編列預算，或媒合企業於校園內免費提供國中女性學生相關生理用品，台南市政府今年1月與康那香公司簽署「登月計畫合作備忘錄」，免費提供校園中的弱勢學生生理用品，未來也能以優惠價格採購生理用品。

林易瑩認為，這是打造月經平權城市的第一步，但登月計畫不能只靠民間企業捐贈，她要求市府未來務必將經費編入年度預算，才能讓這好不容易邁出的第一步持續長遠的走下去，也能進一步推廣多元的生理用品，讓女性在認識自己身體的過程中，能夠挑選到適合自己的生理用品。

白卿芬表示，時代力量將在3月辦理月經教育講座，建立正向的月經教育，破除上述所提到的月經迷思，講座還會開設手作布衛生棉課程，推廣可重複使用的環保生理用品，鼓勵女性在使用生理用品時有更多元、環保的選擇，邀請大家共襄盛舉，一起為環境友善、生理平權目標努力。

▼時代力量新竹市議員廖子齊。（圖／時代力量提供）

