時力立委主張恢復1年徵兵制　「女性納入多元形式義務參與」

▲時代力量立委王婉諭、邱顯智召開「展現防衛決心，嚇阻中國入侵：即刻啟動兵役改革」記者會。（圖／邱顯智辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，引發各界討論台灣兵役制度，時代力量立委邱顯智7日表示，位強化義務役退伍軍人的後備戰力，徵兵制度應該恢復一年的受訓時間；時代力量立委王婉諭則說，全民皆都有保衛國家的義務，為擴大戰時前線及後備戰力，女性應納入多元形式的義務參與。

時代力量立委王婉諭、邱顯智7日上午在立法院召開「展現防衛決心，嚇阻中國入侵：即刻啟動兵役改革」記者會，要求總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、國防部長邱國正以及朝野黨團，針對台灣的防衛問題、兵役制度改革明確表態。

邱顯智說明，歷經陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統，台灣在2018年從徵兵制，正式走向以「募兵制」為主的「徵募並行」兵役制度，請國防部不要再玩文字遊戲，當國防部規劃未來後備戰力將以志願役退伍軍人為主的時候，台灣已經走向募兵制的事實是無法否認的。



邱顯智指出，現行兵役制度有三個非常嚴重的問題，包括「少子化下常備兵力兵源不足」、「後備兵力兵源不足，戰力更是不足」，以及「訓練不僅不足更讓人反感」

邱顯智主張，為強化義務役退伍軍人的後備戰力，徵兵制度應恢復一年的受訓時間，啟動軍事訓練、教育召集訓練內容的全面改革，別再讓「當兵是浪費生命」成為難以挑戰的社會共識，並且審酌國家安全、社會發展的需要，女性也應納入多元形式的義務參與，以擴增台灣的整體戰力。



王婉諭則認為，台灣對於全民防衛的想像，不該停留在拿槍上戰場的步兵，在現代的戰爭型態中，軍事知識、救護技術、防災訓練、作戰策略等，皆需納入國家整體的國防規劃。

王婉諭指出，一旦戰爭爆發，國家需要的不只是前線的士兵，還需要整體社會的後勤人力，因此不只是女性，包括因家庭因素、生理限制無法履行兵役義務的男性，皆應該有多元的義務參與管道。

王婉諭強調，只要大家是台灣的一份子，不分性別、身份，不拘形式、時間，都應該投入防衛國家的任務，自己作為民選公職、孩子的媽媽以及一個台灣的子民，未來她也會親身投入其中、身先士卒，用行動守護孩子的家園，守住台灣這座美麗的島嶼。