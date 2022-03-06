國際台灣胡蘿蔔日　上千人齊拔彩色蘿蔔！創金氏世界紀錄

記者蔡佩旻／雲林報導

後疫情時代雲林東勢鄉公所偕在地企業「VDS活力東勢」共同舉辦國際臺灣蘿蔔日暨農特產行銷，推廣雲林胡蘿蔔，將每年3月第1個星期六訂為「國際台灣胡蘿蔔日」。3月5日由雲林縣長張麗善、前總統馬英九等人，帶領上千名民眾拔蘿蔔挑戰金氏世界紀錄，在倒數聲後，上千人一同把起蘿蔔創下紀錄。

▲由雲林縣長張麗善、前總統馬英九等人，帶領上千名民眾拔蘿蔔挑戰金氏世界紀錄，在倒數聲後，上千人一同把起蘿蔔創下紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

東勢鄉公所與VDS活力東勢農產公司舉辦「國際台灣胡蘿蔔日」活動，現場逾5千民眾響應，VDS活力東勢提供兩分多的彩色胡蘿蔔田，參與民眾大多全家出動，一同從田中拔出紅、黃、橘、紫、白色的胡蘿蔔，前總統馬英九由縣長張麗善陪同拔蘿蔔，並吟出憫農詩「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」。

▲「國際台灣胡蘿蔔日」活動，現場逾5千民眾響應，VDS活力東勢提供兩分多的彩色胡蘿蔔田，參與民眾大多全家出動，一同從田中拔出紅、黃、橘、紫、白色的胡蘿蔔。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林出身的歌手趙傳也應邀至活動熱唱，超親和力的趙傳不僅在開場前與民眾一一合照，上台演唱出一首首經典神曲「愛要怎麼說出口」、「我是一隻小小鳥」、「我很醜，可是我很溫柔」讓台下民眾如癡如醉一同開口跟唱、擺手伴舞，瞬時將整場活動帶入另一波高潮。

▲雲林出身的歌手趙傳也應邀至活動熱唱，上台演唱出一首首經典神曲「愛要怎麼說出口」、「我是一隻小小鳥」、「我很醜，可是我很溫柔」。（圖／記者蔡佩旻攝）

VDS活力東勢總經理王文星表示，3月是胡蘿蔔產期，將第1周訂為國際台灣胡蘿蔔日，搭配後疫情深度旅遊行銷更多特色農產，展現雲林農業價值。縣長張麗善對於此次活動高度期待，希望能讓胡蘿蔔日帶動東勢的旅遊觀光產業，讓城鄉可以永續發展，也對雲林東勢的胡蘿蔔可以揚名國際感到非常驕傲。

▲雲林出身的歌手趙傳演唱出一首首經代表作，讓台下民眾如癡如醉一同開口跟唱、擺手伴舞，瞬時將整場活動帶入另一波高潮。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘿蔔田中上千民眾低頭努力拔蘿蔔，許多人初次體驗不會使力，一抽就把葉子拔斷，來自莿桐鄉的林姓民眾將隨身攜帶的不銹鋼筷拿出來挖，笑說果真是吃飯的工具，帶著太太第一次體驗直呼好玩，林太太也表示，希望能常辦理這種活動，寓教於樂也增進大家的家庭、親子感情。

▲歌手趙傳一到會場即受到雲林鄉親歡迎，紛紛要求合照，趙傳也展現親和力來者不拒。（圖／記者蔡佩旻攝）

東勢鄉長林維戊表示公所辦理此次國際臺灣胡蘿蔔日是希望讓民眾看到胡蘿蔔就想到東勢鄉，並讓更多民眾可以前來東勢鄉體驗拔胡蘿蔔，把拔到的胡蘿蔔帶回家享用，並在雲林縣東勢鄉留下美好的回憶。

▲活動吸引民眾攜家帶眷參與，個個滿載而歸，把拔到的胡蘿蔔全部帶回家享用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲活動吸引民眾攜家帶眷參與，個個滿載而歸，把拔到的胡蘿蔔全部帶回家享用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲來自莿桐鄉的林先生，拿出隨身的環保餐具不銹鋼筷，將土鬆過後就能輕易拔出蘿蔔。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林東勢鄉公所偕在地企業「VDS活力東勢」共同舉辦國際臺灣蘿蔔日暨農特產行銷，3月5日上千名民眾拔蘿蔔挑戰金氏世界紀錄，在倒數聲後，上千人一同把起蘿蔔創下紀錄。（圖／記者蔡佩旻攝）

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