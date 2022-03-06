10女上空陪酒！北市酒店好嗨還有半套服務　警突襲畫面曝

記者張君豪／台北報導

台北市中山警分局日前接獲線報，轄區長春路「尚勁酒店」有私下提供脫衣陪酒違法情事，警方依規定由督察組與轄區中山二派出所成立專案小組展開調查，並申請搜索票後，4日晚間23時許警方率隊到該酒店突襲查看，當場查獲該酒店內有10名小姐提供脫衣陪酒服務。

▲中山警方查獲長春路尚勁酒店提供脫衣陪酒等色情違法服務，4日查獲帶回多名小姐。（圖／記者張君豪翻攝）

▲中山警方查獲長春路尚勁酒店提供脫衣陪酒等色情違法服務，4日查獲帶回多名小姐。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中山警方表示：經了解，該酒店主打脫衣陪酒，由幹部介紹客人前往消費，少爺帶女服務生進入包廂後伺機撥放歌曲，女服務生在此時間內脫光衣物，秀舞磨蹭客人等赤裸上空陪酒，甚至提供半套性交易服務。

警方當時進入現場：搜查5處包廂，帶回6名男客及10名女服務生，一併逮捕現場負責人及行政人員共6人，同時查扣營業所得、監視器設備等證物。警訊後將負責人、5名員工依妨害風化罪嫌移送法辦，脫衣陪酒之10名女服務生、在場6名男客依違反社會秩序維護法妨害風俗裁罰。

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