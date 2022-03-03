私人地遭丟垃圾　地主怒貼超咒怨告示：生生世世做牛做馬

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮高鐵附近原本片荒蕪的土地，隨著高鐵雲林設立後吸引建商陸續進駐建案發展，道路規劃後整齊後不再是荒煙蔓草，有民眾日前經過該區突然發現一塊空地上立著斗大告示牌，好奇趨前發現，竟是土地遭棄置大堆垃圾，地主怒貼「生生世世要為這地主做牛做馬」。

▲雲林虎尾高鐵附近一處空地上立著斗大告示牌，竟是因土地遭棄置大堆垃圾，地主怒貼「生生世世要為這地主做牛做馬」。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮高鐵站附近一處空地立著黃色斗大告示牌，上面寫著「我們報警了，以天公之名宣誓：丟垃圾在此的人本身和子孫從現在開始，生生世世要為這地主做牛做馬來還無道德之債以此成就。」可能怕告示牌被清潔隊沒收，板上文字末還特意寫上「警察大人同意我們掛」。

▲地主天公之名宣誓，「丟垃圾在此的人和子孫生生世世要為這地主做牛做馬」。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名時常經過該區的民眾表示，附近的土地長草很快，如果垃圾被丟在空地沒沒馬上清掉很快就被草蓋過去，所以常常有民眾往空地草堆裡丟垃圾，這個地主應該是清到氣炸了，才會寫這種超怨念做咒告示牌，希望大家都有公德心，不要亂丟垃圾。

▲民眾表示，附近的土地長草很快，如果垃圾被丟在空地沒沒馬上清掉很快就被草蓋過去，所以常常有民眾往空地草堆裡丟垃圾。（圖／記者蔡佩旻攝）



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