獨／大停電另類災情！劍湖山小編電繪沒存檔　手稿交差引網瘋傳

記者蔡佩旻／雲林報導

昨(3)日早上全台各地發生區域性大停電，突發狀況讓許多人措手不及。雲林劍湖山世界遊樂園辦公室停電時雖傳出災情，但在小編萬念俱灰的創意之下，引發網友瘋傳，意外讓宣傳打出比預期更高的回響，小編今（4）日接受《ETtoday新聞雲》訪問笑說，斷電當下直接定格30秒，心裡只想著「我還沒存檔啊！」

▲劍湖山世界遊樂園粉專小編手繪海報，以電腦進行電繪到一半突然斷電，急中生智，用手機拍下手稿單搞笑上傳粉專。（圖／記者蔡佩旻攝）

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雲林劍湖山世界遊樂園將在3月5日至3月底推出車牌號碼9、2、3任一碼，車上每人即享門票優惠價299元，邀請愛車但更愛歡樂出遊的民眾暢玩劍湖山，上月底負責網頁管理及美工編輯的林姓員工已發出第一版海報，昨日正在製作第2版海報時，電繪到一半突然停電，整個電腦螢幕黑掉，檔案都還沒存等於是前功盡棄。

▲劍湖山世界遊樂園粉專小編今日接受《ETtoday新聞雲》訪問笑說，斷電當下直接定格30秒，心裡只想著「我還沒存檔啊！」。（圖／記者蔡佩旻攝）

林姓小編今日受訪表示，辦理活動通常會製作出3到4版海報來作不定期宣傳，第二版本已經簡單手繪定稿，昨日上班想著今天要來完成電繪部分，沒想到做一半了，卻突然「咻！」斷電，當下定格了30秒，在心裡不斷吶喊「我還沒存擋啊！」。

林姓小編笑著說，既然停電了沒電腦可以用，那就在紙稿下方直接寫上小編沒存到檔並用ＱＱ代表淚眼，用手機將手稿拍下來，然後上傳粉絲專頁，也算對公司有交代了吧！雖然有預期可能會引來幫GG或嘲笑的狀況，但沒想到卻造成網友瘋傳，留言數與分享數快速直飆破千，按讚數也破8000的熱烈迴響。

▲林姓小編用手機將手稿拍下來上傳粉專，沒想到卻造成網友瘋傳，留言數與分享數快速直飆破千，按讚數也破8000的熱烈迴響。（圖／記者蔡佩旻攝）

針對有網友留言笑說，車牌號碼9、2、3任一碼，車上每人享299元優惠，快徵求車牌923的遊覽車就全車免費啦！對此，林姓小編急忙澄清，「歡樂自駕遊就愛劍湖山」活動從3月5日至3月底民眾進園的車輛只要車牌號碼任一碼有９、２、３車上每人只要299元，但限定機車最多優惠2人、汽車4人，遊覽車及小巴士等團體入園不適用。

▲林姓小編說第一版在228連假已上傳粉專，第二版本在簡單手繪定稿後，昨日上班想著今天要來完成電繪部分，沒想到做一半了，卻突然「咻！」斷電。（圖／記者蔡佩旻攝）

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