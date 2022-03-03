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全台停電！提款機正要吐鈔...螢幕全黑　民眾哀嚎：什麼都去了

▲今日全台各地發生區域性大停電，雲林縣一名李性民眾正在ATM提款機領錢，就到最後步驟了，突然機台畫面一暗，讓他大驚：不會吧！這下子去了！（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日全台各地發生區域性大停電，雲林縣一名李性民眾正在ATM提款機領錢，就到最後步驟了，突然機台畫面一暗，讓他大驚：不會吧！這下子去了！（非本案機台）（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今(3)日全台各地發生區域性大停電，雲林縣一名李姓民眾正在ATM提款機領錢，就到最後步驟了，突然機台畫面一暗，讓他大驚：「不會吧！這下子去了！」李先生受訪表示，當下非常的錯愕驚慌，銀行僅回覆查明後會回沖，所以目前只能靜待銀行後續處理。

雲林一名李姓民眾在前往嘉義大林洽公，臨時需要領錢便在慈濟醫院旁的ATM提款，不巧竟突然遇到大停電。李先生受訪表示，操作提款基本步驟都已完成，眼見卡片退出後就要吐鈔了，突然螢幕整個熄滅黑掉，機台運作完全停擺，更別期待鈔票會跑出來。

▲今日全台各地發生區域性大停電，雲林縣一名李性民眾正在ATM提款機領錢，就到最後步驟了，突然機台畫面一暗，讓他大驚：不會吧！這下子去了！（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林民眾正在ATM領錢，就到最後步驟了，突然機台畫面一暗，讓他大驚：不會吧！這下子去了！（圖／記者蔡佩旻攝）

李先生表示，可能因緊鄰醫院，所以只有跳電，ATM提款機很快就復電了，他連忙再操作一次，但帳目上是再度被扣款3千元，而鈔票只有吐出一次的金額。他說，是用郵局提款卡在兆豐銀行的ATM提款，一度不知所措，趕緊撥打機台旁的客服電話，緊急聯繫客服人員，客服說等待查明後會將金額回沖帳戶，所以目前只能等待。

▲今日全台各地發生區域性大停電，雲林縣一名李性民眾正在ATM提款機領錢，就到最後步驟了，突然機台畫面一暗，讓他大驚：不會吧！這下子去了！（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林民眾提款，在吐鈔票的前一刻遇上大停電，只好再領一次錢，但第一次操作的款項須等待銀行回沖。（圖／李先生提供）

►聽Podcast #我在案發現場


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