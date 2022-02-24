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成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲東和國中棒球隊的球具室裡，一車車的棒球中，用膠帶補強過的練習球佔多數。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。在各級長官前往貼紅榜時，才發現孩子們用的球具、設備可說是資源匱乏，這17個月間參加各項比賽中，在台南巨人盃預賽一鳴驚人以全勝之姿晉級，最讓球界驚豔。

東和國中青少棒隊雖成立於2013年，只因一群喜愛棒球的學生說想玩棒球，就在一股熱情衝動下由總務主任駱東明成立棒球社團，草創階段的器材及服裝皆由熱心家長及退休老師提供協助，在連續多年取得雲林縣代表權參加全國國中軟式棒球全國賽之後，終於才在109學年度正式成立體育班，至今一年半。

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲教練洪偉翔表示，一開始隊員僅5人其實面臨著球場規模及球隊設備上長期不足的現實，也從一場球賽都贏不了的球隊，經過幾番全國大型盃賽洗禮，球隊慢慢成長茁壯中。（圖／記者蔡佩旻攝）

總務主任駱東明指出，2021年成為科班棒球隊，招聘正式棒球專任教練洪偉翔，隔年再延攬職棒退役球員何寬揚教練聘為外聘教練，球員透過比賽磨練技巧與心理素質提升，這一年間，東和棒球隊幾乎都是衝擊冠軍的隊伍，在今年初台南市巨人盃全國青棒錦標賽以五連勝分組一的情況之下創下隊史，首次闖進硬式全國大比賽的16強以及今年雲林縣110學年度國中棒球硬式聯賽中，一舉拿下全縣第一，將代表雲林縣出征全國賽。

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲球員徐聖詠因學校場地不佳，撲接時手套倒勾草皮造成嚴重骨折，打著石膏康復中的他現在只能在場外看著隊友練習拋接，除讓他心生羨慕，也期待學校能有更好的場地，別再讓球員受傷。（圖／記者蔡佩旻攝）

教練洪偉翔表示，東和國中是雲林縣山線地區棒球發展重點學校，全隊約有40人，一開始招生還不到位，僅有5人其實面臨著球場規模及球隊設備上長期不足的現實。起初從一場球賽都贏不了的球隊，球員們不畏風雨日曬每天努力練習，經過幾番全國大型盃賽洗禮，在這一年比賽經驗累積，球隊也慢慢成長茁壯中。

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽，縣議員賴明源贈紅榜鼓勵球員。（圖／記者蔡佩旻攝）

簡單的球具室裡，一車車的棒球中，用膠帶補強過的練習球佔多數，教練說，就膠球之外，其實這邊最好的球都是去年統一獅郭嚴文友情支援，寄下來三箱春訓後淘汰球，讓孩子們接續使用在練習上。而室外場地的投手丘，是家長與孩子、老師一土一磚以標準1:1比例親手築起，沒有室內練習場，下雨天只能在活動中心練基礎體能。

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲投手丘是去年家長與孩子、老師一土一磚以標準1:1比例親手築起。（圖／東和國中棒球隊教練洪偉翔提供）

洪偉翔教練說，資源匱乏的狀況孩子們都清楚，在這樣的狀態下，以黑馬之姿的成績表現讓所有師生以及鄉親為之感動，看著球隊實力一天天蒸蒸日上，期盼球隊未來能有室內打擊練習場及增加教練人力，期盼用兩年時間好好培養訓練這些球員，讓這些球員到國三時能再有所成長，並持需發光發熱。

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2021年9月初，味全張泰山與朱祥麟來到東和國中與小球員做選手心得分享，分享選手打球的新路歷程，鼓勵孩子正向發展。（圖／東和國中棒球隊教練洪偉翔提供）

東和國中校長張芳榕說，短時間能有這麼好的成績，除了好的教練願意委身於此用心指導，學生家長也都能熱心支持孩子出賽甚至主動協助出賽交通接駁，校方相當感謝。教練洪偉翔也提到，球隊運作經費確實缺乏，也期待能有熱心企業家願意伸出援手輔助球員們成長，讓孩子們有更好的環境練習。

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年一月統一7-Eleven 朱元勤與味全龍朱祥麟利用休季期間來到東和國中協助選手技術訓練，指導學生。（圖／東和國中棒球隊教練洪偉翔提供）

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今年一月統一7-Eleven 朱元勤與味全龍朱祥麟利用休季期間來到東和國中協助選手技術訓練，指導學生。（圖／東和國中棒球隊教練洪偉翔提供）

▲雲林縣青少棒資源貧脊，東和國中在正式成軍體育班僅一年半，即一舉拿下學生聯盟縣內賽排名第一名，取得雲林縣代表權資格參加全國賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲東和國中棒球隊目前所練習使用的，就膠球之外，最好的球就是去年統一獅郭嚴文友情支援，寄下來三箱季後淘汰球，讓孩子們接續使用在練習上。（圖／東和國中棒球隊教練洪偉翔提供）

▲ 球隊移地訓練，教練帶學生到國際棒球場斗六棒球場做移地訓練交流賽，選手初次踏進職業級球場感到相當新鮮，也特別感謝這難得的體驗，把握練習及比賽的機會。（圖／東和國中棒球隊教練洪偉翔提供）

▲ 球隊移地訓練，教練帶學生到國際棒球場斗六棒球場做移地訓練交流賽，選手初次踏進職業級球場感到相當新鮮，也特別感謝這難得的體驗，把握練習及比賽的機會。（圖／東和國中棒球隊教練洪偉翔提供）


 


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