獨／肉羹麵一碗25元賣30年　西螺麵伯堅持不漲：跟學生共同的記憶

記者李政遠／雲林報導

民生必需品物價齊上漲，連切仔麵每碗漲10元至20元，讓民眾大喊吃不消。雲林縣西螺隱藏巷弄的銅板美食肉羹麵，是在地學子福利社的麵食，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，選擇不調漲，回饋30年一路支持老顧客。

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

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這家麵攤沒有招牌，也不是開在市區街上，而在一條6公尺寬小巷弄內，只有當地民眾才會聞香而至的麵攤，麵攤從1992年營業迄今，沒有店招，學生稱老板「麵伯」，麵攤賣一碗乾麵25元、肉羹麵大碗30元，小碗25元、肉羹湯20元，乾麵搭配祖傳香氣十足的油蔥酥，吃起來不油膩，肉羹湯的肉，採用當天溫體豬後腿肉，手工切塊再用糖、胡椒及醬料攪拌後做成肉羹，肉質Q彈鮮甜，羹湯濃稠度恰恰好，是顧客必點美食。

▲即便麵伯肉羹麵所使用原物料，油、麵粉、烏醋、番薯粉、豬肉價格不斷調漲，麵伯仍正向面對成本的壓力。（圖／記者李政遠攝）

當地民眾、學生叫這家店為「麵伯肉羹麵」，隱藏在西螺光明西路巷弄內，每天清晨5點半開賣，約8點半就賣光打烊，一天賣出約200多碗，麵攤周休二日及國定假日休息；想要一嘗銅板美食好滋味，民眾除了要早起外，就是要耐心排隊等候，來晚的就只能說抱歉，明日請早。

▲老板麵伯的許多朋友也勸說他，大家都漲了可以也趁勢調漲，麵伯卻告訴妻子「堅持不漲」。（圖／記者李政遠攝）

麵伯肉羹麵所使用原物料，油、麵粉、烏醋、番薯粉、豬肉價格不斷調漲也面對成本的壓力，西螺市區各家小吃攤紛紛調漲價格，老板麵伯的許多朋友也勸說他，大家都漲了可以也趁勢調漲，麵伯卻告訴妻子「堅持不漲」；他受訪表示，「這個價錢有我與歷屆學生的感情在，成本還在可吸收範圍，現在不愁吃穿，生活過了愜意就好。」

▲老板麵伯受訪表示，「這個價錢有我與歷屆學生的感情在，成本還在可吸收範圍，現在不愁吃穿，生活過了愜意就好。」（圖／記者李政遠攝）

今年64歲的麵伯名叫黃木源，年輕時經商月收入數十萬，想進一步擴展生意，與朋友投資其他事業，卻因擴張太快資金調度不及倒閉，為養家餬口，與老婆開起麵攤並與學校福利社合作，分別在廣興國小、文興國小、文昌國小、中山國小、西螺國中、二崙國中及西螺農工賣肉羹麵，草創期每日約百碗，日漸受到學生喜愛，最多賣到一天上千碗，當時家中麵攤一日賣不到5碗，因為在小巷弄中根本不會有人走進來，更不用說有消費群。

▲麵伯黃木源說，我的肉羹麵一賣轉眼30年頭，不漲價是因這個麵攤是學生捧場經營迄今，賣的雖是肉羹麵，但這碗麵有我跟學生共同的記憶與回憶的滋味。（圖／記者李政遠攝）

麵伯黃木源說，「我的肉羹麵一賣轉眼30年頭，雖然學校福利社後來多結束合作，在歷屆學生口耳相傳下，返鄉游子會特地來家裡吃、回味一下，有的當爸爸媽帶著小孩一起回來吃麵，現在體力受限一天約能賣200多碗，不漲價是因這個麵攤是學生捧場經營迄今，賣的雖是肉羹麵，但這碗麵有我跟學生共同的記憶與回憶的滋味。」

▲乾麵搭配祖傳香氣十足的油蔥酥，吃起來不油膩。（圖／記者李政遠攝）

▲麵伯黃木源1992年起為養家餬口，與老婆開起麵攤並與學校福利社合作，分別在西螺廣興、文興、文昌、中山國小、西螺國中、二崙國中及西螺農工賣肉羹麵，目前僅剩與西螺國中配合。（圖／記者李政遠攝）

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