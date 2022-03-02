　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／肉羹麵一碗25元賣30年　西螺麵伯堅持不漲：跟學生共同的記憶

記者李政遠／雲林報導

民生必需品物價齊上漲，連切仔麵每碗漲10元至20元，讓民眾大喊吃不消。雲林縣西螺隱藏巷弄的銅板美食肉羹麵，是在地學子福利社的麵食，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，選擇不調漲，回饋30年一路支持老顧客。

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

這家麵攤沒有招牌，也不是開在市區街上，而在一條6公尺寬小巷弄內，只有當地民眾才會聞香而至的麵攤，麵攤從1992年營業迄今，沒有店招，學生稱老板「麵伯」，麵攤賣一碗乾麵25元、肉羹麵大碗30元，小碗25元、肉羹湯20元，乾麵搭配祖傳香氣十足的油蔥酥，吃起來不油膩，肉羹湯的肉，採用當天溫體豬後腿肉，手工切塊再用糖、胡椒及醬料攪拌後做成肉羹，肉質Q彈鮮甜，羹湯濃稠度恰恰好，是顧客必點美食。

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

▲即便麵伯肉羹麵所使用原物料，油、麵粉、烏醋、番薯粉、豬肉價格不斷調漲，麵伯仍正向面對成本的壓力。（圖／記者李政遠攝）

當地民眾、學生叫這家店為「麵伯肉羹麵」，隱藏在西螺光明西路巷弄內，每天清晨5點半開賣，約8點半就賣光打烊，一天賣出約200多碗，麵攤周休二日及國定假日休息；想要一嘗銅板美食好滋味，民眾除了要早起外，就是要耐心排隊等候，來晚的就只能說抱歉，明日請早。

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

▲老板麵伯的許多朋友也勸說他，大家都漲了可以也趁勢調漲，麵伯卻告訴妻子「堅持不漲」。（圖／記者李政遠攝）

麵伯肉羹麵所使用原物料，油、麵粉、烏醋、番薯粉、豬肉價格不斷調漲也面對成本的壓力，西螺市區各家小吃攤紛紛調漲價格，老板麵伯的許多朋友也勸說他，大家都漲了可以也趁勢調漲，麵伯卻告訴妻子「堅持不漲」；他受訪表示，「這個價錢有我與歷屆學生的感情在，成本還在可吸收範圍，現在不愁吃穿，生活過了愜意就好。」

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

▲老板麵伯受訪表示，「這個價錢有我與歷屆學生的感情在，成本還在可吸收範圍，現在不愁吃穿，生活過了愜意就好。」（圖／記者李政遠攝）

今年64歲的麵伯名叫黃木源，年輕時經商月收入數十萬，想進一步擴展生意，與朋友投資其他事業，卻因擴張太快資金調度不及倒閉，為養家餬口，與老婆開起麵攤並與學校福利社合作，分別在廣興國小、文興國小、文昌國小、中山國小、西螺國中、二崙國中及西螺農工賣肉羹麵，草創期每日約百碗，日漸受到學生喜愛，最多賣到一天上千碗，當時家中麵攤一日賣不到5碗，因為在小巷弄中根本不會有人走進來，更不用說有消費群。

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

▲麵伯黃木源說，我的肉羹麵一賣轉眼30年頭，不漲價是因這個麵攤是學生捧場經營迄今，賣的雖是肉羹麵，但這碗麵有我跟學生共同的記憶與回憶的滋味。（圖／記者李政遠攝）

麵伯黃木源說，「我的肉羹麵一賣轉眼30年頭，雖然學校福利社後來多結束合作，在歷屆學生口耳相傳下，返鄉游子會特地來家裡吃、回味一下，有的當爸爸媽帶著小孩一起回來吃麵，現在體力受限一天約能賣200多碗，不漲價是因這個麵攤是學生捧場經營迄今，賣的雖是肉羹麵，但這碗麵有我跟學生共同的記憶與回憶的滋味。」

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

▲乾麵搭配祖傳香氣十足的油蔥酥，吃起來不油膩。（圖／記者李政遠攝）

▲西螺隱藏巷弄內的銅板美食，是在地學子福利社的肉羹麵，也是旅外遊子返鄉必嚐的懷念滋味，麵攤老板感念與學子多年情感，在萬物齊漲的時候，凍漲回饋30年一路支持老顧客。（圖／記者李政遠攝）

▲麵伯黃木源1992年起為養家餬口，與老婆開起麵攤並與學校福利社合作，分別在西螺廣興、文興、文昌、中山國小、西螺國中、二崙國中及西螺農工賣肉羹麵，目前僅剩與西螺國中配合。（圖／記者李政遠攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林古坑民宅暗夜大火　木造平房全面燃燒！堂兄弟1死1命危

►成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光

►賓士深夜違停遭盤查　搜出罕見「金惡魔、毒梅粉」新型毒品

►雲林「獼猴大軍」下山搶食　林南村鄉親無奈：難道要遷村？

►雲林「功夫蝦乾」產季到　小漁村熱鬧開工撥劍蝦

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／俄火箭空襲烏第2大城　屋頂全垮狂燒！
日本免隔「不含高端」！　陳時中提2方式因應
ET民調／十大政治領袖！　賴清德超車侯友宜奪冠
屈中恆「肛門流膿」急住院開刀　醫生：屁股不是這樣玩的
普丁會不會抓狂動核武？他曝習近平若不出手　普丁去日無多
機組員檢疫放寬！　短程航班可「7天自我健康監測」
烏克蘭傳「不斷戰勝？」　6張圖卻曝：基輔危險了
國小電腦老師學生確診！「幼兒園傳播鏈」已26人染疫
快訊／本土今+2！　另增47境外移入

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

日本有條件免隔「不含高端」衝擊感恩之旅？　陳時中提2方式因應

十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

7月歐美有望大解封「伴隨大流行」　陳時中：台灣社會還沒法承受

居檢14天變10天「確診案例一定增加」　陳時中：努力不像香港爆發

剝開橘子「果肉在流血」他嚇不敢吃　照片超衝擊！內行驚呼極品

小學生已231人染疫　陳時中：是否開放打疫苗「專家激辯中」　

機組員打第三劑滿14天檢疫放寬！短程航班可「7天自我健康監測」

雷雨季報到！這縣市最容易「被雷打到」　閃電數量排行榜出爐

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

日本有條件免隔「不含高端」衝擊感恩之旅？　陳時中提2方式因應

十大政治領袖僅拿第7　陳時中：我沒有參與那個比賽

7月歐美有望大解封「伴隨大流行」　陳時中：台灣社會還沒法承受

居檢14天變10天「確診案例一定增加」　陳時中：努力不像香港爆發

剝開橘子「果肉在流血」他嚇不敢吃　照片超衝擊！內行驚呼極品

小學生已231人染疫　陳時中：是否開放打疫苗「專家激辯中」　

機組員打第三劑滿14天檢疫放寬！短程航班可「7天自我健康監測」

雷雨季報到！這縣市最容易「被雷打到」　閃電數量排行榜出爐

郭俊麟對樂天2局失1分、最快143公里　右手指沒破皮

運動品牌加入國際體壇制裁俄羅斯行列　宣布暫停合作關係

台南長中數A滿級分　學測成績再登頂

軟Q外皮沾滿椒鹽花生粉！高雄「髒髒草莓大福」爆餡巧克力太邪惡

《天之驕女》破400集「擠進前三名」　茵芙催眠空演5分鐘網看傻：太離譜了！

去骨田雞腿、白雲豬肚卷　晶華軒把功夫老菜納入常態性菜單

快訊／俄火箭空襲烏第2大城「警察總部」　屋頂全垮狂燒！

高雄陳家砸4.7億買西門町商辦　神秘賣家大賺2.4億

婆家工作領2萬「婚後變0元」　媳忙整天只喝2口水：弄一身傷

蛇蠍女殺包養男！一家4口「恐怖分工」曝　爸勒頸、弟在旁防掙扎

俄國陣亡士兵跟母親最後對話　淚訴搞砸了：媽媽，這好難...

生活熱門新聞

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

電腦出錯！數學競試成績消失　明道中學950學生崩潰今重考

吃爭鮮只花120元　男大生曝「狂吃這2物」：超飽

「全球圍剿俄羅斯」世界航運龍頭宣布：停止貨船進出

「龍抬頭」土地公生日8禁忌一次看　說這2字會衰

今變天跌7℃！下波更強恐冷氣團　雨區擴大時間曝

烏克蘭人「拖走俄羅斯坦克」上網賣！價格超便宜

好市多「神級鞋款千元有找」　他驚：打起來

他曝習近平若不出手　普丁恐去日無多

明高溫下跌8°C！3月2天氣重點曝

女同事「嗨訂日本機票」　他一旁驚呼悲劇了

看不清楚基輔了　鄭明典曝最新衛星照

更多熱門

相關新聞

烏克蘭全民備戰　7歲童學作汽油彈

烏克蘭全民備戰　7歲童學作汽油彈

烏克衝突邁入第7天，烏克蘭人民為了抵抗俄羅斯軍事攻擊，全民備戰的畫面已成為當地新日常，一名抗議戰爭的英國女子便表示，她人在烏克蘭的親戚們全部都在備戰，甚至連才7歲的姪子也在學習製作汽油彈。

台塑與雲林縣府推動「國一女生接種9價HPV疫苗」　兩年共8千人接種

台塑與雲林縣府推動「國一女生接種9價HPV疫苗」　兩年共8千人接種

「全球圍剿俄羅斯」世界航運龍頭宣布：停止貨船進出

「全球圍剿俄羅斯」世界航運龍頭宣布：停止貨船進出

爸爸留在烏克蘭打仗　女童無助哭泣

爸爸留在烏克蘭打仗　女童無助哭泣

涉賄退出民進黨　蘇震清：我還是黨團成員

涉賄退出民進黨　蘇震清：我還是黨團成員

關鍵字：

肉羹麵漲價雲林西螺鎮福利社麵伯學生佛心影音

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

6歲孩1個月嬰照殺　一家5人被俄軍擊斃

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面