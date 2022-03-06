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社會 社會焦點 保障人權

叫吃飯人不見！2歲童獨闖竹林　200露友踏遍營區找嘸求助警消

▲叫吃飯才發現不見！2歲童獨闖竹林　200露友踏破營區全找嘸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲一名2歲男童趁著大人忙碌時獨自外出「探險」，結果忙翻整個營區和警消。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

嘉義許姓家族一家人昨日前往苗栗獅潭鄉露營區度假，大人忙著準備午餐，2歲小男童則自己待在兒童遊戲區遊玩，直到中午開飯時大人們才發現孩子不見了。200多名露友全數動員，找了將近2小時都沒看見，之後警、消也加入大規模搜山，終於在下午3點多在遊戲區外約450公尺的一處竹林山坡發現孩子，父母激動落淚擁抱，事件圓滿落幕。

大湖分局長林炎巨說，昨日下午和興派出所接獲民眾報案，家人說，中午吃飯的時候才發現孩子不見，找了2小時都找不到，請求警方幫忙。當時園區也幫忙廣播，露營區內200名遊客也全部自發性動員找人。警方到場後，先了解孩子特徵等相關線索，由分局長林炎巨指揮偵查隊、獅潭分駐所、百壽派出所派員前往協尋，並通知獅潭消防分隊協助。

▲叫吃飯才發現不見！2歲童獨闖竹林　200露友踏破營區全找嘸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼200多名露友與轄區警方、消防出動搜山，還好順利找回孩子，虛驚一場。

▲叫吃飯才發現不見！2歲童獨闖竹林　200露友踏破營區全找嘸。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警消在露營區無所獲，後擴大範圍往露營區外竹林山區找尋，下午3點30分在距離營區約450公尺處、竹林山坡上，找到一雙兒童鞋，父母確認就是男童的鞋，搜救人員則集中火力朝該區放射搜尋，最後在竹林陡坡上脊找到男童，瞬間歡聲雷動，所有人放心心中大石，男童父母也抱著孩子喜極而泣。

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