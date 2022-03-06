查緝職業賭場不手軟　永康警逮28男女賭客

▲台南市警永康分局凌晨在永康區小東路巷內1處民宅地下室，破獲天九牌職業賭場，查獲賭場負責人與工作、把風人員及賭客共計28人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局6日凌晨在永康區小東路巷內1處民宅地下室，破獲天九牌職業賭場，由保安警察大隊霹靂小組帶頭破門攻堅衝進屋內查緝，大聲喝令屋內人員不准動，查獲包含賭場負責人與工作、把風人員及賭客共計28人，清查身分時，其中1名70歲婦人還嚇到忘了出生年次，全案依法送辦並防堵疫情破口。

永康分局接獲線報指永康區小東路巷內1處民宅深業出入分子複雜，並裝有監視器，永康分局長甘炎民指示由偵查隊與督察組組成專案小組查緝，經一星期蒐證，確定是處流動天九牌職業賭場，隨即報請檢察官向法院聲請搜索票，由保安警察大隊霹靂小組成員攜帶裝備，於6日凌晨0時30分許，帶頭破門攻堅，當場在密不通風的地下室查獲負責人周姓犯嫌、工作與把風陳姓犯嫌5人及賭客23人，共計28人，並查扣天九牌1副、骰子1盒、抽頭金新臺幣2萬6,600元及監視器等證物。全案將賭場負責人周姓犯嫌、工作、把風人員與屋主等6人依照刑法賭博罪嫌移送法辦外，其餘23名賭客依社會秩序維護法各裁處9000元。

永康分局長甘炎民表示，針對各項不法犯罪，特別是防制職業賭場、掃蕩槍毒及街頭暴力，永康警查緝不會鬆懈也不會手軟。