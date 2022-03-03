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新北首創「行動服務櫃檯」　籲業者3／19前加速納管申辦

▲新北首創「行動服務櫃檯」 籲業者3／19前加速納管申辦。（圖／新北市經發局提供）

▲新北市經發局於2月21日至2月25日於五大區公所設置「行動服務櫃檯」。（圖／新北市經發局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市積極輔導未登記工廠邁向合法化！2月21日至2月25日於五大區公所設置「行動服務櫃檯」，讓業者就近諮詢、申請納管。雖上週寒流來襲，仍有超過75家廠商代表前往諮詢，近20家廠商現場提出納管申請。其中今年起至今僅2個月內，納管申請案即湧進630案，可見新北市在地企業轉型合法的迫切性。

經發局長何怡明表示，自2020年3月20日工廠管理輔導法修正條文上路以來，截至今年2月底新北市已有超過2700家新北業者提出未登工廠納管申請，但有部分廠商仍在觀望，考量納管收件時間只到今年3月19日止，再次呼籲符合資格的新北企業切勿再猶豫，趕緊把握最後轉型合法的契機。

為加大輔導力度，進一步引領未登記工廠合法化， 2月21日至2月25日分別與淡水區、五股區、蘆洲區、樹林區、汐止區等5區公所，合作全國首創行動服務櫃檯，深入在地接觸廠商，提供現場收件及諮詢服務，提供便民、利民的申辦管道。同時，經發局2月22日起啟動到廠訪視、諮詢收件服務，1周內已拜訪將近200家工廠，協助未登記工廠踏出轉型改善的第一步。

經發局補充，只要符合2016年5月19日前既有未登記工廠且屬低污染事業、非位於經濟部或新北市公告不宜設立工廠的區域的業者，皆應於今年3月19日前申請納管，提出申請者在輔導期間免受相關都市計畫及建築法令處罰，並透過環保、消防、公共安全等面向的改善，更有機會進一步完全合法轉型。

新北市政府於2020年度獲經濟部評鑑地方政府輔導未登記工廠優等單位的肯定，持續積極輔導未登記工廠，建立未登記工廠輔導團line群組，提供業者線上諮詢服務，並於官網建置有特定工廠登記專區，相關申請流程、申請表單以及範本都可以在「新北市政府經發局」專區網站下載，有疑問可電洽：02-29603456  分機5407諮詢。

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