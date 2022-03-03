發掘新北藝壇新秀　新北「學生美展」徵件開跑

▲新北「學生美展」徵件開跑。（圖／資料照／新北市文化局提供）

記者郭世賢／新北報導

「徵」的就是你！一年一度「新北市學生美展」自3月7日開始徵件囉！只要設籍新北市或就讀新北市所轄境內之公私立高中（職）、國中、國小之在學學生，皆可報名參加這場美術盛事。徵件自3月7日起至4月8日止，喜愛藝術創作的新北學子，可千萬不要錯過大顯身手的絕佳機會。

文化局指出，「新北市學生美展」今年辧理第11屆，期間不僅鼓勵轄內學生拿起畫筆、發揮創意表現自我，同時藉此競賽養成學生持續創作的風氣，推廣藝術向下扎根。這場以學生為主的市級競賽，參賽類別分為書法、水墨、水彩、版畫及繪畫類，內容涵蓋東西方藝術，喜好創作的同學們，踴躍報名參賽。

文化局表示，「111年新北市學生美展」自3月7日起至4月8日止受理收件，獲選佳作以上之得獎作品將於9月3日至9月21日於新莊文化藝術中心藝術廳展出；徵件簡章可至「新莊文化藝術中心」、「新北市政府文化局」、「新北市政府」服務臺索取或至「新莊文化藝術中心」網站下載；詳情可電洽：02-2276-0182分機101。

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