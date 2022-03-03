雙北合作！捷運環狀線南北環啟動　北機廠3／3開工動土

▲捷運環狀線南北環啟動，北機廠3月3日開工動土。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（3日）與臺北市政府於新北市三重區集賢環保公園，舉辦環狀線北環段CF680C區段標北機廠開工動土典禮，由雙北首長侯友宜與柯文哲共同主持。此次的北機廠工程以優先使用公有地的原則，降低對私人土地的影響；此外，還會在機廠旁的Y22站規畫設置出入口，未來與五泰輕軌的F01站銜接轉乘。

總建設經費達1378億的南北環，其中358.7億由新北市支出，合計長度20.7公里，共18座車站，新北轄內共8.2公里、7車站，再加上已通車營運第一階段環狀線，可達36.1公里，32座車站。此次開工的北機廠位於北環段，預計將於2029年完工，與未來南機廠共同肩負環狀線調度、維修、儲車等作業。

侯友宜表示，南北環可新增轉乘蘆洲線、淡水線、文湖線與木柵線，加上新北環狀線轉乘已通車之機場線、新莊線、板南線、中和線與新店線、施工中的萬大線、年底即將通車的安坑輕軌，以及剛通過國發會審議的五泰輕軌等計12條路線，雙北捷運將更為便捷，都會發展與產業連結將更為緊密。

侯友宜說，這次北機廠的開工，將擔任帶動南北環其他區段工程順利推動的領頭羊的角色，期盼因缺工缺料與營建物價高漲，已多次流標的南環段2個、北環段4個區段標，能夠順利招標，新北市願全力配合編列所需增加之預算，讓計畫能如期完工，使雙北市民及早享受環狀捷運的便捷。

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