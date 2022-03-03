世界野生動植物日　新北首場「鯨豚海龜救援演練」正式啟動

▲新北首場「鯨豚海龜救援演練」正式啟動。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

3月3日為世界野生動植物日！新北市政府動保處選在八里挖子尾沙灘進行第1場鯨豚、海龜救援演練，號召新北市救難協會、海保署第二及第三保育工作站、海巡署、野柳海洋世界、中華鯨豚協會、國立海洋大學等單位共同參與訓練，教予救援技巧，縮短黃金救援期。動保處表示，活體擱淺緊急處理有三要四不原則，包含要扶正、要保濕、要記錄心跳及呼吸速率；不喧嘩、不風吹日曬、不推拖拉扯、不站在動物頭尾部。

今年「世界野生動植物日」主題是「恢復關鍵物種，恢復生態系統」，希望吸引人類關注已面臨嚴重瀕危的野生動植物物種保護，新北市因幅員遼闊，三面環海、長達145公里長海岸線，蘊含豐富海洋生物資源。2021年10月24日1隻迷航海豹游入瑞芳區鼻頭漁港，引起一陣騷動。

▲鯨豚協會攜帶瓶鼻海豚模型現場解說瓶鼻海豚特徵。

2022年2月2日發生1隻革龜在福隆海灘擱淺；2月9日在八里挖子尾沙灘發現3隻糙齒海豚集體擱淺，動保處在動植物日前夕號召6個單位、團體共計30位前線人員，進行現場模擬海龜、鯨豚擱淺救援，中華鯨豚協會祕書長曾鉦琮、海洋大學教授程一駿也特別帶瓶鼻海豚、綠蠵龜模型，讓第一線援救人員學習丈量身長、身體構造，藉由演練，縮短救援時間。

動保處指出，海洋動物救援演練預計辦理17場次，受訓人員包含19個安檢所、2個機動巡邏站人員，總計訓練人數將達500人，後續將再開放一般民眾參加，每位人員必須熟記鯨豚「三要四不原則」及海龜「Call、拍、桶、陰、蓋」救援口訣。鯨豚救援口訣：「扶」正身體、「保」濕、「記」錄心跳及呼吸、「不風吹」日曬、「不站」頭尾、「不拉扯」、「不喧嘩」。海龜救援口訣：「Call」立即通報、「拍」攝海龜照片、以堅硬橘「桶」搬運、搬運放置在「陰」暗處、以濕毛巾覆「蓋」全身及眼睛。人員經過受訓現場測驗過關，將會獲得動保處核發「鯨豚海龜救援訓練認證卡」。

動保處楊淑方表示，野生動物保育需要公私一起合作，也是全民責任，尊重野生動物的生活環境與生活空間，大自然才能生生不息，民眾如發現受傷或需要救援動物，可打電話向動保處24小時動物救援專線：02-2959-6353通報派員處理，共同為動物福利盡一份心力。

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