　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北動保處號召「救援志工隊」　大幅提升流浪動物救傷量能

▲新北動保處號召「救援志工隊」 大幅提升流浪動物救傷量能。（圖／新北市動保處提供）

▲新北動保處號召「救援志工隊」，大幅提升流浪動物救傷量能。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

近年動保意識大幅提升，動物救援工作逐漸受到重視！新北市政府動保處廣邀民間動物救援人士或社團協會，加入「動物救援志工隊」，第一個響應熱血救援行列為社團法人台灣浪浪驛站動物緊急救援協會，負責北海岸三芝、石門、金山、萬里4個區域動物救援，不僅縮短動物救援時程、增加救傷量能，提升危難動物的救獲率。

動保處指出，2021年救援犬貓計3116件，野生動物救援計2268件，不僅都會區有救援需求，更擴及到最遠北海岸等貢寮區域，車程常需耗時1個多小時，為縮短救援時程與增加人力，近期與設點在三芝區浪浪驛站合作成立「北海岸4區救援志工隊」，在三芝、石門、金山、萬里等4個轄區通報有犬貓或野生動物救援需要，都交由浪浪驛站無償協助救援。

浪浪驛站目前有3位志工，在假日期間或晚上協助救援，志工陳若馨表示，每次完成救援任務，心中會有莫名感動，之前接獲動保處通知，1隻台灣獼猴誤闖入三芝某社區長達3天，曾嘗試多次驅離仍然無效，猴子因在社區3至8樓之間攀爬，住戶擔心牠發生危險。

▲新北動保處號召「救援志工隊」 大幅提升流浪動物救傷量能。（圖／新北市動保處提供）

▲誘捕獼猴帶回安置，並給予食物補充營養。

再加上猴子多日未進食與喝水，恐有體力不支導致危險問題，在協會志工協助下，三芝動物之家人員經過一番功夫，終於順利將獼猴救援下來並帶回安置，經由獸醫師檢診後，發現牠稍微營養不良並無大礙，安置期間為牠補充營養及觀察活動力，數日後體重回升，帶往山區進行野放，讓牠順利回歸大自然生活。

危難動物受傷或受困，為提升動物救獲率，動保處號召有志同道合及熱血民眾，一起加入動物救援志工隊，動保處會幫每位救援志工辦理意外保險，也會依據每位志工意願給予不同任務，包含協助受傷流浪犬貓或野生動物救援、執行TNVR包含誘捕、絕育、注射疫苗及放回原地任務。

動保處楊淑方表示，民眾若遇需救援動物，可撥打「1999」報案或24小時動物救援專線：02-2959-6353，通知動保處派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援動物都能成功脫困，有意願加入志工行列，歡迎致電報名，關懷動物需要你我一起加入救援行列。

【更多新聞】

基北中山快捷公車1813D明正式通車　通勤台北單程省20分鐘

單戀偏鄉女教師！6寶爸2度闖宿舍　破壞鐵網監視器下場曝

基隆一氧化碳中毒3昏倒　夫6小時後甦醒驚見「妻沉浴缸」送醫不治

辣妹潛水被拉開三角小褲褲　她嚇傻回頭一看「竟是教練」

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
啦啦隊正妹捷運遇惡狼！　褲底被偷拍「活逮現行犯」
開戰7天成煉獄！烏克蘭「逾2000平民喪生」　俄6000士兵
驚覺男友約炮！妹子放大絕「打13字群發」報復：得菜花了
國小就有F cup！　「I級豔后」曝發育驚人童年照
女學生哭求陸駐烏使館！9分鐘「無助音檔」曝光
曾馨瑩突嘆「被朋友背叛令人痛心」！　閨蜜蔡依珊力挺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北動保處號召「救援志工隊」　大幅提升流浪動物救傷量能

新北瑞芳山坡地劃出61.2公頃　加速推動區域發展

鶯歌永吉公園櫻花齊綻放　炮仗花粉橙爭妍喜迎春

陳聖義接任桃園大溪區長　陳嘉聰卸任轉任參事

台東縣府舉辦樹木修剪撫育研習　守護校園老樹

老寶貝的代言人　台東縣府推廣機構老人獨立倡導關懷服務

守護海洋環境　台東女中學生淨灘去

填問券送咖啡！桃園2022年婦女節系列活動　兔費送4000杯咖啡

竹市府與慈濟簽署合作共善備忘錄　林智堅3大感謝

最高薪資10萬！　桃園3月4場徵才活動釋出逾3100個職缺

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

妻用尪車練習開去黏牆壁...　他沒生氣反笑爆網讚好老公

新北動保處號召「救援志工隊」　大幅提升流浪動物救傷量能

新北瑞芳山坡地劃出61.2公頃　加速推動區域發展

鶯歌永吉公園櫻花齊綻放　炮仗花粉橙爭妍喜迎春

陳聖義接任桃園大溪區長　陳嘉聰卸任轉任參事

台東縣府舉辦樹木修剪撫育研習　守護校園老樹

老寶貝的代言人　台東縣府推廣機構老人獨立倡導關懷服務

守護海洋環境　台東女中學生淨灘去

填問券送咖啡！桃園2022年婦女節系列活動　兔費送4000杯咖啡

竹市府與慈濟簽署合作共善備忘錄　林智堅3大感謝

最高薪資10萬！　桃園3月4場徵才活動釋出逾3100個職缺

湖人1次簽下兩新援！掰了小喬丹　主帥曝朗多離隊與「衛少」有關

俄外長：三次世界大戰將是核戰「結果具毀滅性」

男偶像「把妻打流產」官宣新戀情！　女友自稱「新沙袋」網罵爆

新北動保處號召「救援志工隊」　大幅提升流浪動物救傷量能

俄羅斯7銀行遭逐出SWIFT　12日正式實施「有2間不在名單上」

拜登「5巨頭」特使團晚間離台　30小時快閃訪問成果一次看

T1職籃女力Women’s Week　球員專屬粉紅T登場

啦啦隊正妹捷運遇惡狼！　褲底被偷拍「活逮現行犯」：告到底

「玩具總動員爆米花桶」影迷必收藏！名場景精華全收錄、還能發光

于煥亞替補改先發　海神嗨嗨人生主場週登場

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

地方熱門新聞

高雄旗津券要來了！　上路期程曝光

明道學霸超狂拿90級分 　想幫爸媽診所改善流程

談燈會「小戴崩壞」　陳其邁：一度想停飛

李宗盛捐老厝蓋長照　門諾年華大樓開工

高雄SKM Park電梯受困！11人卡半空嚇壞

寶高智慧產業園區招商進駐率近9成5

欠繳通行費等稅查封名下車輛及透天厝分期繳清

公費疫苗預約平台25期開放預約

豐原葫蘆墩公園將打造水岸綠園道

最後一夜！破萬人再湧太原夜市　攤商：比過年還誇張

台南數學老師寫歌指控司法不公

公布重大酒駕事件資訊提醒民眾注意交安

基北中山快捷公車1813D明正式通車

桃園2022婦女節送4000杯咖啡

更多熱門

相關新聞

鶯歌永吉公園櫻花齊綻放　炮仗花粉橙爭妍

鶯歌永吉公園櫻花齊綻放　炮仗花粉橙爭妍

新北市鶯歌區永吉公園擁有多種花卉，春節時刻正值櫻花以及炮仗花的花期，在這已繽紛盛開，顧及國內疫情仍不可掉以輕心，新北市有線上賞櫻網站，提供民眾線上看花，在家防疫的同時也能感受春暖花開的幸福氛圍。

新北瑞芳山坡地劃出61.2公頃

新北瑞芳山坡地劃出61.2公頃

屏東「志工限定專屬優惠」　回饋感恩上架

屏東「志工限定專屬優惠」　回饋感恩上架

帶女友見父母不被祝福　他竟爆打超商女店員出氣

帶女友見父母不被祝福　他竟爆打超商女店員出氣

面試爽領5萬？他遇詐團交存摺逃出報警

面試爽領5萬？他遇詐團交存摺逃出報警

關鍵字：

新北動保志工

讀者迴響

熱門新聞

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

獨／正妹小三變臃腫大媽　牙醫護妻慘淪刀下魂

新竹傳出連續「巨響」！在地人傻「窗戶在震動」曝真相

普丁最新露面「霸氣全無」眼神死

快訊／俄羅斯直升機入侵日本領空！

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

八德出現「轟～轟～巨響」　桃園人喊有感

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

女騎士鬧區遭聯結車輾斃　女警目擊嚇傻

莉婭首揭「謝和弦瀕死被救回」驚恐一幕！

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

即／金門24歲警頭部中彈　急救無效亡

更多

最夯影音

更多
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面