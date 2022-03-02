▲新北動保處號召「救援志工隊」，大幅提升流浪動物救傷量能。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

近年動保意識大幅提升，動物救援工作逐漸受到重視！新北市政府動保處廣邀民間動物救援人士或社團協會，加入「動物救援志工隊」，第一個響應熱血救援行列為社團法人台灣浪浪驛站動物緊急救援協會，負責北海岸三芝、石門、金山、萬里4個區域動物救援，不僅縮短動物救援時程、增加救傷量能，提升危難動物的救獲率。

動保處指出，2021年救援犬貓計3116件，野生動物救援計2268件，不僅都會區有救援需求，更擴及到最遠北海岸等貢寮區域，車程常需耗時1個多小時，為縮短救援時程與增加人力，近期與設點在三芝區浪浪驛站合作成立「北海岸4區救援志工隊」，在三芝、石門、金山、萬里等4個轄區通報有犬貓或野生動物救援需要，都交由浪浪驛站無償協助救援。

浪浪驛站目前有3位志工，在假日期間或晚上協助救援，志工陳若馨表示，每次完成救援任務，心中會有莫名感動，之前接獲動保處通知，1隻台灣獼猴誤闖入三芝某社區長達3天，曾嘗試多次驅離仍然無效，猴子因在社區3至8樓之間攀爬，住戶擔心牠發生危險。

▲誘捕獼猴帶回安置，並給予食物補充營養。



再加上猴子多日未進食與喝水，恐有體力不支導致危險問題，在協會志工協助下，三芝動物之家人員經過一番功夫，終於順利將獼猴救援下來並帶回安置，經由獸醫師檢診後，發現牠稍微營養不良並無大礙，安置期間為牠補充營養及觀察活動力，數日後體重回升，帶往山區進行野放，讓牠順利回歸大自然生活。

危難動物受傷或受困，為提升動物救獲率，動保處號召有志同道合及熱血民眾，一起加入動物救援志工隊，動保處會幫每位救援志工辦理意外保險，也會依據每位志工意願給予不同任務，包含協助受傷流浪犬貓或野生動物救援、執行TNVR包含誘捕、絕育、注射疫苗及放回原地任務。

動保處楊淑方表示，民眾若遇需救援動物，可撥打「1999」報案或24小時動物救援專線：02-2959-6353，通知動保處派員前往救援，確保動物安全免於遭受危難，讓需要救援動物都能成功脫困，有意願加入志工行列，歡迎致電報名，關懷動物需要你我一起加入救援行列。

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