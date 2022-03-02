LIVE／烏俄戰爭Day 7　蔡英文13:30中執會前發表談話

烏克蘭裔女律師亞娜（Yana Usherenko-Fialkova）現居英國倫敦，她向《天空新聞》透露，許多朋友們紛紛打電話給自己「訣別」，並且接受徵召入伍，赴前線對抗俄羅斯軍隊，「你所知道且喜歡的一切，成就你的一切，以及構成你這個人的所有基礎每分每秒都被摧毀。」