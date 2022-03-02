LIVE／烏俄戰爭Day 7　蔡英文13:30中執會前發表談話

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）
記者蘇晏男／台北報導
烏俄戰爭開打，國際憂心連帶提升台海衝突的可能性。除國安威脅外，由於蔡政府響應經濟制裁俄羅斯，經濟部密切關注金融市場狀況，而外交部則是忙於處理台僑撤離事宜。面對烏克蘭最新情勢發展，總統兼民進黨主席蔡英文，預計今（2日）下午1時半於中執會召開前發表談話。《東森新媒體ETtoday》全程直播。
另外，蔡英文上午剛會見美國總統拜登特使團，雙方在公開演說上談及台灣區域安全的重要性，以及美方重申對台關係堅若磐石。
▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）
記者蘇晏男／台北報導
烏俄戰爭開打，國際憂心連帶提升台海衝突的可能性。除國安威脅外，由於蔡政府響應經濟制裁俄羅斯，經濟部密切關注金融市場狀況，而外交部則是忙於處理台僑撤離事宜。面對烏克蘭最新情勢發展，總統兼民進黨主席蔡英文，預計今（2日）下午1時半於中執會召開前發表談話。《東森新媒體ETtoday》全程直播。
另外，蔡英文上午剛會見美國總統拜登特使團，雙方在公開演說上談及台灣區域安全的重要性，以及美方重申對台關係堅若磐石。
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