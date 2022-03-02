　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文藉烏克蘭傳遞台灣重要性　拜登使團直言「台海和平符合美國利益」

▲美國總統拜登指派穆倫率代表團訪台，2日在總統府拜會蔡英文。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲美國總統拜登指派穆倫率代表團訪台，2日在總統府拜會蔡英文。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

國際憂心，俄羅斯攻打烏克蘭連帶提升台海衝突的可能性，而我國國內則流傳「今日烏克蘭，明日台灣」一說，甚至疑美論再次躍上檯面。如今具國防與國安背景的美國總統拜登使團訪台，並強調維護台海和平穩定符合美國利益，在這關鍵時刻絕非偶然，也別具意義；而總統蔡英文也藉烏俄戰爭，向美方乃至自由世界，表達台灣在區域戰略、民主前線的重要性。

在烏俄開打時刻，這回拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，成員包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）等，而行程上，依續拜會蔡英文、行政院蘇貞昌、國防部邱國正。

穆倫訪團在台首個行程是2日上午在總統府拜會蔡英文，雙方皆公開發表簡短演說。蔡英文演說大略藉烏俄戰爭，表達台灣在區域戰略、民主自由前線的重要性，也強調台灣是國際社會的一員。蔡開頭即說，正在全球密切關注烏克蘭的此刻，拜登指派各位貴賓來台，不僅是對台美夥伴的重視，更展現台美關係堅若磐石，更重要的是，展現台灣在區域安全上的角色，以及國際民主社群必須更加緊密團結。

蔡英文表示，台灣作為國際社會一員，對俄羅斯入侵烏克蘭表達嚴厲譴責、參與國際經濟制裁，也提供人道救援，這些行為就是要堅定表達台灣跟烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，「只要有助於國際社會的和平安全，有助區域的穩定、繁榮，台灣都會善盡社會責任，願意跟所有國家一起投注努力」。

蔡英文也指，從歷史經驗中，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多威脅，並提及烏克蘭人民為捍衛自由民主、保護國家而戰，「讓身處民主前線的台灣人民感同身受」。接著，她立刻直點中國對台海的軍事威脅持續升高，中方發動認知作戰、操作錯假訊息等，但台灣人從未因此放棄堅持，反而投入更多努力守護國家。

此外，蔡英文也談到拜登政府最新印太戰略中，將台灣列為印太地區的重要夥伴。

蔡英文強調，台灣有堅定的自我防衛決心，也會守護自身民主自由的生活方式；區域穩定安全從來非單一國家問題，烏克蘭危機告訴我們，民主國家間的相互合作及積極作為，至為關鍵。面對台海及區域安全威脅，我方期待跟美國、區域各方能有更多緊密合作。「堅守民主前線的台灣不僅是重要夥伴，更是最值得信賴的夥伴」。

▲穆倫。（圖／翻攝自總統府Flickr）

▲美前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）。（圖／翻攝自總統府Flickr）

而穆倫也開門見山說，「我率領公民代表團前來，對美台重要夥伴關係表達支持，在美國支持這股支持力量不斷延續、增長，我們訪問台灣的時間點，正式世界歷史上非常困難和關鍵時刻。正如拜總統所言，民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭的情勢即為一例，現在比以往任何時刻更需要捍衛民主」。

穆倫強調，此次訪團反映美國對台灣強健的跨黨派支持，維護台海和平、穩定，符合美國乃至全球的利益。這也是為何美國將繼續反對片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願、最佳利益方式，和平解決兩岸議題，希望透過本次訪團的機會，向蔡英文和台灣人再次保證，也向區域盟友和夥伴保證，美國堅定維持承諾。

►這雙「襪子」機能超強大

ET快訊
快訊／桃園鬧區死亡車禍！　女騎士遭輾慘死
快訊／小三狠殺牙醫相驗出爐！　割斷主動脈放血奪命
普丁被激怒！紐時「烏克蘭慘了」：俄羅斯會更殘暴
快訊／「俄傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！　醫院爆激戰
鳳梨和辣女友是「開放式關係」！　驚爆：有很多不確定對象
快訊／成績消失！　明道中學950學生崩潰重考
月薪55K「全給女友管」8個月後GG了　明細洩超狂財力
快訊／全球暴打俄羅斯！　世界航運龍頭出手了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

七大加碼券使用率未過半　地方創生券竟高達九成未使用

蔡英文藉烏克蘭傳遞台灣重要性　拜登使團直言「台海和平符合美國利益」

國民黨糗了？聲援烏克蘭「國旗色顛倒」　他嗆：心不甘情不願？

ET民調／2024總統「三腳督」賴清德37.2%領先侯友宜　郭台銘支持度曝

ET民調／十大政治領袖！賴清德奪冠超車侯友宜　陳時中⑦、蔣萬安⑨

LIVE／烏俄戰爭Day 7　蔡英文13:30中執會前發表談話

「台灣不是烏克蘭，然後呢？」　吳怡農要政府公開「台灣抵抗計畫」

下班收到工作訊息算加班？北市教3種回應方法　網：不回就等失業

快訊／林智堅推薦影片曝！　「五星推薦」周春米接棒屏東縣長

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

稱被邀溜3層樓未完工溜滑梯　外送員嗨直播苗栗縣府批亂來

視線離開15秒...2歲娃掉泳池　面朝下掙扎！姊機警向爸求救

點燃「狗狗煙火」沒有鞭炮聲 屁股冒長長一條...網友傻眼

比店員還狂！high弟幫姊慶生　站椅上邀全店唱歌「一起處刑」

惡駕駛「路中急煞」被按喇叭　竟拿鐵棒下車！還追車怒拍窗

七大加碼券使用率未過半　地方創生券竟高達九成未使用

蔡英文藉烏克蘭傳遞台灣重要性　拜登使團直言「台海和平符合美國利益」

國民黨糗了？聲援烏克蘭「國旗色顛倒」　他嗆：心不甘情不願？

ET民調／2024總統「三腳督」賴清德37.2%領先侯友宜　郭台銘支持度曝

ET民調／十大政治領袖！賴清德奪冠超車侯友宜　陳時中⑦、蔣萬安⑨

LIVE／烏俄戰爭Day 7　蔡英文13:30中執會前發表談話

「台灣不是烏克蘭，然後呢？」　吳怡農要政府公開「台灣抵抗計畫」

下班收到工作訊息算加班？北市教3種回應方法　網：不回就等失業

快訊／林智堅推薦影片曝！　「五星推薦」周春米接棒屏東縣長

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

七大加碼券使用率未過半　地方創生券竟高達九成未使用

她徵選女團竟表演「1動物」　全場一片寂靜...超傻眼結局出爐！

傳接任台鋼總教練　洪一中：農曆年前有被徵詢

省一筆！關島觀光局再推出「旅客免費PCR」　48小時內就能拿報告

騎士買完菜鬧區遭聯結車輾過慘死　女警路口交管全程目擊嚇傻

小三狠殺牙醫相驗出爐！身藏雙刀狂刺胸腹　割斷主動脈放血奪命

泫雅早春「保守」穿搭藏小心機　4套造型不忘辣曬逆天長腿

敲碗成真！肯德基X青花驕聯名「青花椒香麻咔啦雞腿堡」限時開賣

黃竣民／重啟高裝檢　「少件掛欠撥　多件挖土埋」惡循環再現

知名音樂人遭好友「木馬屠城」　按摩偷拍裸照勒索800萬結局出爐

政治熱門新聞

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

快訊／史上最硬14天教召課表曝光　每天日夜操滿10小時

2039年役男剩5.6萬　恢復徵兵制

LIVE／1.5萬後備軍人注意！14天新制教召啟動　操課細節看這裡

14天這樣操！新制教召兩星期不休假　操課規劃、必帶小物一次看

14天教召新制正式上路！　召員手機納管、野外行軍至少10公里

傅崐萁怒拍桌「你投降我第一個槍斃你」　蘇貞昌譏：要替中國執行？

台灣也有「烏克蘭阻俄神器」刺針飛彈　女兵射擊拖式飛彈畫面曝

拜登訪團剛到！共機日夜擾台　殲16、武裝直升機、空警500現蹤

民眾黨提名標準放寬　酒駕零容忍改「初犯，滿十年可例外」

快訊／國軍升級全面作戰？　邱國正曝國防部最新戰備「分三階段」

3月1日起解封！運動、拍照免口罩　6大鬆綁措施一次看

民眾黨公布新人事　延攬資深媒體人入團隊

更多熱門

相關新聞

閨蜜訣別去打仗　她曝絕望心境

閨蜜訣別去打仗　她曝絕望心境

烏克蘭裔女律師亞娜（Yana Usherenko-Fialkova）現居英國倫敦，她向《天空新聞》透露，許多朋友們紛紛打電話給自己「訣別」，並且接受徵召入伍，赴前線對抗俄羅斯軍隊，「你所知道且喜歡的一切，成就你的一切，以及構成你這個人的所有基礎每分每秒都被摧毀。」

「俄國傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！

「俄國傘兵空降」殺進烏克蘭第2大城！

國民黨糗了？聲援烏克蘭「國旗色顛倒」　他嗆：心不甘情不願？

國民黨糗了？聲援烏克蘭「國旗色顛倒」　他嗆：心不甘情不願？

英超豪門將隊長袖標交給烏克蘭國腳

英超豪門將隊長袖標交給烏克蘭國腳

俄網遭駭客頻發攻擊 俄媒爆：政府準備啟動Runet內網切斷全球網路

俄網遭駭客頻發攻擊 俄媒爆：政府準備啟動Runet內網切斷全球網路

關鍵字：

蔡英文穆倫拜登美國烏克蘭烏俄戰爭

讀者迴響

熱門新聞

三重屋主趁連假整理套房　驚見女乾屍

歐戰？醫嘆「台灣這點好蠢」　預言全球未來光景

港急診室「屍疊屍」護士淚崩

贈烏克蘭醫療物資！網見1細節驚「台灣虧大了」

日本新制！台人打「3劑疫苗+小黃卡」有條件免隔離

陸軍官校前校長爆偷吃美女人妻！　還囂張毆打綠帽夫

勇者現身！他買單程機票加入「烏克蘭國際軍團」

丟丟妹月賺2億「25歲就買6000萬豪宅」！

謝和弦化身兵役檢驗機！點名4人去當兵

即／美國怒了！俄狠殺「烏克蘭平民」

他滾輪操肌一年　圓肚練成猛男

烏克蘭「漏算2點」　共軍能閃電攻台？他給答案

牙醫師遭小三捅胸亡　妻驚知真相崩潰痛哭

不滿孤單過年　小三揮刀砍死牙醫人夫

墮落入監10年！顏正國嘆金馬除名

更多

最夯影音

更多
明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的

明金成遺孀送別摯愛…忍淚鞠躬致謝　六月遺憾未多合照淚崩：會再相見的
大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

大胃王老闆發現員工想減肥！　搬鍋蒸燒賣誘惑：不允許你瘦

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

俄軍空襲烏克蘭第2大城！　政府總部瞬間爆炸死傷不明

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

屈中恆悼明金成淚崩…懷念爽朗笑聲　「這聲卡喊的實在太突然了...」

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

傅崐萁吼「你投降我第一個槍斃」 蘇貞昌拍桌罵：可恥！投降主義

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面