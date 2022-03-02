蔡英文藉烏克蘭傳遞台灣重要性　拜登使團直言「台海和平符合美國利益」

▲美國總統拜登指派穆倫率代表團訪台，2日在總統府拜會蔡英文。（圖／翻攝自總統府Flickr）

記者蘇晏男／台北報導

國際憂心，俄羅斯攻打烏克蘭連帶提升台海衝突的可能性，而我國國內則流傳「今日烏克蘭，明日台灣」一說，甚至疑美論再次躍上檯面。如今具國防與國安背景的美國總統拜登使團訪台，並強調維護台海和平穩定符合美國利益，在這關鍵時刻絕非偶然，也別具意義；而總統蔡英文也藉烏俄戰爭，向美方乃至自由世界，表達台灣在區域戰略、民主前線的重要性。

在烏俄開打時刻，這回拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團訪台，成員包括前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）等，而行程上，依續拜會蔡英文、行政院蘇貞昌、國防部邱國正。

穆倫訪團在台首個行程是2日上午在總統府拜會蔡英文，雙方皆公開發表簡短演說。蔡英文演說大略藉烏俄戰爭，表達台灣在區域戰略、民主自由前線的重要性，也強調台灣是國際社會的一員。蔡開頭即說，正在全球密切關注烏克蘭的此刻，拜登指派各位貴賓來台，不僅是對台美夥伴的重視，更展現台美關係堅若磐石，更重要的是，展現台灣在區域安全上的角色，以及國際民主社群必須更加緊密團結。

蔡英文表示，台灣作為國際社會一員，對俄羅斯入侵烏克蘭表達嚴厲譴責、參與國際經濟制裁，也提供人道救援，這些行為就是要堅定表達台灣跟烏克蘭站在一起，和自由民主站在一起，「只要有助於國際社會的和平安全，有助區域的穩定、繁榮，台灣都會善盡社會責任，願意跟所有國家一起投注努力」。

蔡英文也指，從歷史經驗中，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多威脅，並提及烏克蘭人民為捍衛自由民主、保護國家而戰，「讓身處民主前線的台灣人民感同身受」。接著，她立刻直點中國對台海的軍事威脅持續升高，中方發動認知作戰、操作錯假訊息等，但台灣人從未因此放棄堅持，反而投入更多努力守護國家。

此外，蔡英文也談到拜登政府最新印太戰略中，將台灣列為印太地區的重要夥伴。

蔡英文強調，台灣有堅定的自我防衛決心，也會守護自身民主自由的生活方式；區域穩定安全從來非單一國家問題，烏克蘭危機告訴我們，民主國家間的相互合作及積極作為，至為關鍵。面對台海及區域安全威脅，我方期待跟美國、區域各方能有更多緊密合作。「堅守民主前線的台灣不僅是重要夥伴，更是最值得信賴的夥伴」。

▲美前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）。（圖／翻攝自總統府Flickr）

而穆倫也開門見山說，「我率領公民代表團前來，對美台重要夥伴關係表達支持，在美國支持這股支持力量不斷延續、增長，我們訪問台灣的時間點，正式世界歷史上非常困難和關鍵時刻。正如拜總統所言，民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰，現今烏克蘭的情勢即為一例，現在比以往任何時刻更需要捍衛民主」。

穆倫強調，此次訪團反映美國對台灣強健的跨黨派支持，維護台海和平、穩定，符合美國乃至全球的利益。這也是為何美國將繼續反對片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願、最佳利益方式，和平解決兩岸議題，希望透過本次訪團的機會，向蔡英文和台灣人再次保證，也向區域盟友和夥伴保證，美國堅定維持承諾。