紐時：烏克蘭危機啟示　台灣自立自強意識提升

▲ 台灣燈會照耀烏國藍黃國旗色，聲援烏克蘭。（圖／記者許宥孺翻攝）

文／中央社

紐約時報報導，烏克蘭遭鄰國俄羅斯侵略後，台灣許多民眾認為自身處境有相似之處。北京始終不放棄武力統一，台灣一個非營利組織鼓吹「要在和平時期做好最壞的打算」。

這篇發自台北的報導寫道，台灣民眾目睹俄羅斯軍隊入侵烏克蘭時，對自身前途愈來愈擔心。烏克蘭人展現的勇氣，連同烏克蘭孤軍奮戰的殘酷事實，都讓許多台灣人更有強化防衛的緊迫感。

台灣與烏克蘭處境類似之處包括長期活在強大鄰國的陰影下，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭都以訴諸民族主義的歷史敘事合理化現今領土聲索。習近平近年加強警告不要台獨，與蒲亭威脅烏克蘭不要以加入北大西洋公約組織（NATO）等方式強化與西方國家安全關係的做法相仿。

報導說，俄羅斯侵略烏克蘭在台灣重燃共軍犯台可能性、台灣軍事準備程度、美國是否承諾協防台灣的討論。台灣某種程度上比烏克蘭脆弱，因為多數國家不承認台灣是主權國家。

「今日烏克蘭，明日台灣」話題近幾天在網路上掀起熱議。在新聞與談話節目上，部分名嘴表示北京可能趁西方國家分心時加強對台施壓，也有人擔心西方國家對俄羅斯侵略烏克蘭的回應軟弱，可能使北京高層膽大妄為；其他人則說這類討論只會助長無謂的焦慮。

報導寫道，無論可能的結局為何，許多台灣民眾都認為更有必要自立自強。

一名59歲馬姓醫師說：「這是烏克蘭給我們的教訓：不要依賴別人。」他表示，西方國家拒絕派兵協助烏克蘭抵禦俄軍，使他認為台灣無法指望其他國家協防；如果共軍犯台，他將自願擔任軍醫。

▲ 美國總統拜登指派穆倫率代表團訪台，2日在總統府拜會蔡英文。（圖／翻攝自總統府Flickr）

共軍近年頻繁派遣軍機侵擾台灣周邊空域，總統蔡英文為安撫民心，上週指示國安與國軍各單位提升對台海周邊軍事動態的監偵與預警作為。

紐時分析，蔡總統如拿台海局勢比較俄烏局勢，有助世界關注台灣對北京步步進逼的關切，但太依賴這種類比恐怕會助長民眾恐慌，因此蔡總統強調台海局勢與俄烏局勢明顯不同。

烏克蘭與俄羅斯接壤，台灣與中國之間則隔了台灣海峽，拉高共軍犯台難度。台灣是全球經濟的關鍵節點，穩定的台灣對包括中國在內的世界各國來說充滿益處。

美國雖在政治與軍事層面支持台灣，但向來不明確承諾會在共軍犯台時協防台灣。台灣部分人士援引烏克蘭平民排隊領取步槍、自願捐血的報導，敦促台灣發展處於萌芽階段的民間防衛。

台灣近年出現一些草根計畫，培養平民急救技能及如何找到最近的防空洞等狀態意識。名為「黑熊學院」的計畫上週在臉書（Facebook）專頁張貼雙日基礎營海報，標榜這是提升現代戰爭知識及自主防衛能力的機會。

貼文寫道：「烏克蘭的處境當然不能直接類比台灣，但是台海的情勢確實不容我們鬆懈，要在和平時期做好最壞的打算。」

俄羅斯入侵烏克蘭後，台灣部分人士認為這是不該挑戰強國底線的可怕案例，也有人因俄烏戰事而更加珍惜台灣民主價值。

2月26日在台北舉行的反戰集會上，示威者高舉「烏克蘭並不孤單」、「台灣與烏克蘭站在一起」等標語。數小時後，台北101等建築點亮藍、黃色燈光聲援烏克蘭。

與丈夫和女兒一同參與集會的50歲林姓家庭主婦說：「到頭來，台灣的處境與烏克蘭沒有太大差別。坦白說，全天下的獨裁者都一樣，他們做的決定也都差不多。」