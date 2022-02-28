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3台人困烏克蘭戰區　他曝吳釗燮私訊：火速派車接走費用政府負擔

▲▼烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲響。（圖／路透）

▲烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲響。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

俄羅斯武力入侵烏克蘭，外交部安排撤僑專車順利將國人載出戰區，不過有3名在烏克蘭東部哈爾科夫城市的國人，透過社群向民進黨立委王定宇求助。對此，王定宇直接聯繫外交部長吳釗燮，火速安排車輛，擬將他們載往斯洛伐克，且費用全由國家負擔。

王定宇表示，王姓、賴姓、許姓3名國人27日上午（烏克蘭時間）還滯留在烏克蘭東部大城哈爾科夫，因之前一直無法獲得外交部協助撤離到波蘭，3人透過管道連絡在台灣熱心王姓友人求助。

王定宇也貼出他與外交部長吳釗燮的對話訊息，吳釗燮以最快的速度進行援助任務，而援助費用也確定是由政府負擔。根據訊息內容，吳釗燮向王定宇表示，該學生位處在烏東地區的賴姓學生，這兩天才突然聯繫駐處，目前烏東地區尚有三名學生，另再增一名國人家庭（烏籍配偶與小孩）待撤。

吳釗燮指出，駐處知道該名賴姓學生情況後，一直有與他保持聯繫，也協調車輛接在烏東的國人，但需要先確認路線是否安全，若可行可一併赴南島地區接載另兩名國人，規劃轉赴斯洛伐克。

王定宇說，昨天晚間，王姓留學生證實，已和駐俄辦事處人員通話，上級已批准下訂專車等後續事宜，感謝大家關心與協助，希望國人能夠平安歸來。

▼3位國人受困在烏克蘭戰區，王定宇請吳釗燮處理，火速安排車輛接往斯洛伐克。（圖／王定宇臉書）

▲▼3位國人受困在烏克蘭戰區，王定宇請吳釗燮處理，火速安排車輛接往斯洛伐克。（圖／王定宇臉書）

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