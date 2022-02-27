王定宇批藍弱化國防　國民黨回擊：國家內部必須團結展現抗敵決心

▲民進黨立委王定宇。（圖／王定宇國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，國際局勢動盪，我國政府也嚴防中國藉機認知作戰，民進黨立委王定宇今天評論時，批評藍營長期弱化台灣國防，論調如同侵略者。對此，國民黨27日表示，國家內部必須高度團結一致展現抗敵決心，但執政黨不思考完備國防政策與在野黨共同討論，卻忙著在內部製造敵人，實在令人遺憾。

王定宇日前表示，國民黨的孫文學校提倡和平協議，甚至有成員提出金門撤軍，藍營長期企圖弱化台灣國防，部份藍營人士也提出非軍事化可以省錢，或是倡議在美、中之間中立，甚至是「一中」、貶低台灣實力、軍購無用等謬論，這些論調和侵略者相同，也許才是台灣最大的威脅。

對此，國民黨文傳會副主委林家興回應，俄烏情勢帶給臺灣最重要的啟示正是國家安全不能依賴他人，以及國家內部必須高度團結一致展現抗敵決心，執政黨不思考完備國防政策、提出務實方案與在野黨及社會共同討論，卻忙著在內部製造敵人、轉移焦點，實在令人遺憾。

林家興表示，國民黨的基本立場從未曾改變，就是捍衛中華民國、堅持民主自由體制、保障台灣人民安全與追求台海和平穩定，當民進黨立委王定宇批評藍營「長期弱化台灣國防，論調如同侵略者」時，如此以不實謠言製造內部紛擾對立的論調，不正是綠營最愛批評的「在地協力者」？對保衛台灣有無任何助益？

林家興指出，王定宇聲稱藍營弱化台灣國防，但實際上在前總統馬英九任內對美軍購達201億美元，遠高於陳水扁總統任內的84億美元，以及李登輝總統任內的162億美元，「而包括潛艦國造、推動與美合作研發F-16V皆是國民黨馬政府執政時於任內敲定及推動，對台灣建軍備戰有諸多貢獻，不容刻意抹煞！」

林家興表示，民進黨蔡英文政府主政5年來，歷次重大軍購案，國民黨團也從未杯葛，而近日國民黨在立法院國防委員會的委員們都針對國際局勢及國家安全提出具體意見，包括立委江啟臣指出外交部撤僑慢半拍、馬文君關切軍購預算合理性、溫玉霞分析俄烏局勢不忘要求國防部嚴密注意共軍動態、陳以信提出戰爭與和平的重要性。

而軍人出身的立委吳斯懷更是針對俄烏情勢提出七點中肯分析，在社群平台上獲得網友大力稱讚專業性，在在都證明國民黨站在守護國家、強化國防的立場，台灣社會有目共睹，「請王定宇及綠營有心人士不必再刻意藉機攻擊國民黨，淪為自己口口聲聲要提防製造內部衝突的在地協力者！」

對此，王定宇回批，藍軍在扁政府時期竟然動員封殺達69次三項軍購（八艘潛艦 、P-3C反潛巡邏機、愛國者飛彈），導致水下戰力嚴重延宕近20年，而潛艦也自此外購無望，只能自行國造了。

王定宇批評，國民黨在野後，對蔡政府「潛艦國造」案，在立院動輒提案凍結一半，國民黨軍購擋，國造也擋，理由說的冠冕堂皇，事實就是形成弱化國防的效果。