王定宇列舉「國民黨弱化國防事蹟」　擋軍購69次、拒M1A2戰車

▲民進黨立委王定宇。（資料照／王定宇國會辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

俄羅斯軍事入侵烏克蘭引起全球關注，台灣軍事戰力也成為討論話題，雖然國民黨極力反駁遭批「弱化台灣國防」，不過民進黨立委王定宇27日列舉國民黨歷來弱化國防的事蹟，除了擋軍購達69次，拒絕八艘潛艦 、P-3C反潛巡邏機、愛國者飛彈，甚至反對潛艦國造，以及被譽為地表最強戰車的「M1A2戰車」。

王定宇表示，國防力量有硬體裝備、民心士氣、國際關係等面向，因為罄竹難書，因此他選了幾樣來讓大家「聞香」一下。首先，國民黨在前總統陳水扁執政時，動員封殺69次三項軍購，包括八艘潛艦 、P-3C反潛巡邏機、愛國者飛彈，這導致台灣水下戰力嚴重延宕20年，而潛艦也自此外購無望，只能自行國造了。

王定宇接著指出，國民黨在野後，對於蔡英文政府的「潛艦國造」案，也在立法院提案凍結，不僅軍購擋、國造也要擋，事實就是形成弱化國防的效果。

王定宇表示，美國對台軍售是台灣國防力量提升的重要來源，蔡政府的軍購案也都是美國現役最新裝備，價格也在合理範圍，但國民黨的立委吳斯懷卻主張「台灣不應該單押美國，應該適時向美國說不，婉拒軍購跟聯合演習。」

王定宇指出，國民黨立委葉毓蘭更稱「就發掃把就好了」，主張把軍事投資預算發軍公教年金，不要採購美國M1A2戰車，這是把台灣坦克可以從40年前的老舊裝備，提升到現代化最強戰車的機會。

此外，王定宇更點出，國民黨的張亞中長期反對台灣軍購，而國民黨前總統候選人韓國瑜也曾把國造潛艦戲謔比擬成「登陸月球」，認為這不實際。

對此，王定宇說，這些人難道不是國民黨的？還有弱化心防、貶抑台灣實力、唱衰台灣和盟友之間的互信，反美親中的行為族繁不及備載，要麻煩大家自己google補充了。