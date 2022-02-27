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台積電響應美國制裁俄羅斯　王定宇：凸顯台灣供應鏈重要性

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電響應美國制裁，全球晶片業者停止向俄羅斯出貨。（圖／記者高兆麟攝）

記者林銘翰／新北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，美國祭出制裁反制，包括台積電在內的全球電腦晶片業者，也開始停止向俄國銷售。對此，民進黨立委王定宇表示，台積電配合國際制裁的行動，一方面凸顯台灣跟自由民主國家陣線站在一起，另一方面也凸顯台灣在世界上供應鏈的重要性。

美國媒體《華盛頓郵報》（Washington Post）27日報導，美國總統拜登政府24日宣布制裁措施，表示將切斷俄國半數高科技產品進口，打斷俄國經濟多元化與支撐軍事的能力。不具名消息人士則表示，台積電已完全停止供貨予俄國及其上游供應商，同時仔細研究制裁措施，確保完全遵守。

王定宇27日下午受訪時表示，政府這次參與制裁俄羅斯的侵略行動，不僅符合國際正義，也符合台灣自由民主的立場，「對台灣來講，國際規範的確保，也符合台灣的國家利益」。

王定宇提及，台積電特別指出，願意配合英特爾（Intel）等國際大廠，對俄羅斯實施禁運的行動，不管是台積電或國內其他的廠商，包含台灣的政府，都確信只有自由民主世界的遊戲規則被尊重，國家的安全才能得到保障，「自由的經貿，大家的經濟發展才能夠得到確保」。

王定宇強調，制裁俄羅斯不僅符合自由民主國家的原則，也符合台灣的國家利益，對於像台積電還有其他重要的廠商來講，「國際秩序的維持，當然也符合公司治理的利益」。

王定宇說明，台灣在國際上的重要性，從這裡也看得出來，大家都知道國際政治是現實的，每個國家都是考慮到自己的國家利益，這是無可厚非，台灣的安全當然靠自己保護，除了國防的實力、國民保護自己國家的意志力以外，創造台灣在國際架構上有利的地位，也是廣義國防當中的一環。

王定宇指出，台灣在國際供應鏈上扮演重要的角色，如同歐盟執委會官員在上個月做的分析的報告，台灣的晶片如果停止供應兩個禮拜，全世界的主要工廠都會陷入關閉的風險，可見台灣在供應鏈裡面的價值跟重要性。

另外，王定宇也說，台灣是自由民主國家的前線，台灣的安全確保，也符合自由民主國家所號召的理念，所以對台灣來講，國際架構、台灣在國際的重要性及台灣在理念上的選擇，都是對台灣最有利的選擇跟發展方向。

王定宇認為，台積電或其他台灣重要的產業，配合國際制裁的行動，一方面凸顯台灣跟自由民主國家陣線站在一起，另外一方面也凸顯台灣在世界上供應鏈的重要性，「這個重要能被凸顯，當然對台灣也是符合國家利益跟安全的確保」。

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