立院法制局建議縮小防空識別區　王定宇砲轟龜縮、投降主義

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院法制局日前發布「我國防空識別區相關問題之淺析」報告，建議軍方重新調整我國防空識別區的範圍，遭立委砲轟後低調將該報告下架。民進黨立委王定宇26日受訪呼籲立法院長游錫堃、秘書長林志嘉，該好好看看法制局為什麼做出這麼荒謬的建議，這種「退到看不見敵人，就以為敵人沒來騷擾」的投降主義，是「專業阿Q」。

法制局近日發布報告，主張中共軍力逐漸成長，軍機進出第一島鏈必然更加頻繁，我國防空識別區西南角是中國軍機進入巴士海峽的必經途徑，若共軍每次例行性演訓我方皆須派戰機因應，恐對飛行員造成過於沉重壓力，因此建議軍方重新調整我國防空識別區的範圍。

對此，王定宇今天表示，中國軍機長期騷擾西南空域，也就是防空識別區，這樣持續、長期的騷擾導致國軍繁重勤務，面對這樣的情形有很多選擇，例如提供充分且充足的資源，讓國軍弟兄有足夠的人力及物力，並使勤務的分配、負擔合理化，又或者結合國際力量，壓制中國這種窮兵黷武、國際麻煩製造者的行為。

王定宇說，沒想到立法院法制局所做的專業判斷，竟然是建議修改防空識別區，「退到看不見敵人，就以為敵人沒來騷擾，做出這樣決定的時候，我們必須說，立法院法制局寫出這份報告的人的專業叫做『阿Q』，標準的專業阿Q，看不見就當作不存在」。

王定宇砲轟，法制局提出「敵來我退、迪進我跑」的戰術，這種「退到退無可退就乾脆投降」的投降主義、龜縮說法，顯示該調整的不是防空識別區，而是法制局相關人事，點名游錫堃、林志嘉「好好看看法制局，怎麼做出這麼荒謬的建議？」面對這樣的法制局，最高興的應該是中國北京。