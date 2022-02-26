▲防比特犬傷人！飼主未辦寵登最高罰25萬，新北加開訓練課程。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

各縣市頻傳比特犬攻擊人事件，為避免憾事再三發生，行政院農委會自2022年3月1日起將「比特犬」列為指定禁止飼養或輸入動物之一，並禁止擅自繁殖比特犬。新北市政府動保處提醒設籍於新北的比特犬飼主們在2月28日前須完成寵物登記備查，未完成寵登且無法提出於3月1日前飼養證明者，將依照《動保法第26條》違反中央規定禁止飼養比特犬，最高可裁罰25萬元罰鍰。

動保處長楊淑方說，比特犬品種經培育後，具有一旦攻擊絕不輕易鬆口的特性，常導致被咬住動物或人因咬傷劇烈疼痛甚而死亡，大多數飼主難以隨時防止比特犬攻擊意外事件，為避免憾事再發生，動保處3月6日開辦訓練課程，由從事訓犬工作近30年警犬訓練士盧進發分享比特犬教養方式，包含遇到犬隻攻擊該如何處理、環境布置、飼養方法等，以確保每位飼主做好比特犬飼養管理。

楊淑方特別提醒，尚未幫比特犬辦理寵物登記的飼主，農委會自3月1日起將比特犬列為指定禁止飼養或輸入動物之一，飼主如無幫寵物進行寵登，將依動保法裁罰3000元；無法提出於2022年3月1日前已飼養證明文件，如預防注射證明等及飼主身分證明文件者，將再依照《動保法第26條》飼養經中央公告禁止飼養比特犬，裁處5萬至25萬元罰鍰，並得沒入比特犬；而2023年3月1日起仍未辦理寵物登記者，已違反中央公告，動保處將依《動保法第26條》裁處5萬至25萬元並得沒入比特犬。

楊淑方表示，現有400間寵物登記站辦理寵物登記、轉讓、變更資料及除戶等工作，飼主只要拿出手機進入「寵物登記管理資訊網」，點選「公開資訊」、「登記機構」查詢就近的寵物登記站，就能辦理寵物登記。動保處現列管267隻比特犬飼養名單，已加強宣導比特犬出入公共場所須配戴透氣口罩及繫上1.5公尺牽繩且成年人伴同，否則可處3萬至15萬元罰鍰。

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