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新北義消總隊第六大隊顧問團　簡榮宗律師接任團長

▲新北義消總隊第六大隊顧問團 簡榮宗律師接任團長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北義消總隊第六大隊顧問團，簡榮宗律師接任團長。新北市消防局長黃德清（左）、義消總隊第六大隊新任顧問團長簡榮宗（右）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市義勇消防總隊第六大隊昨（25日）顧問團擴大成立，並由簡榮宗接棒陳志明擔任團長。內政部消防署長蕭煥章、新北市消防局長黃德清、議員白珮茹、廖先翔、周雅玲以及前議員顏世雄到場支持，同時感謝義消們過去辛勤的付出。

第六義消大隊長徐登賢表示，未來將持續在民間推動CPR宣導，讓更多人學習這項急救技能，以降低事故發生死亡率。另外，由於第六大隊所服務的七星區，仍有許多獨居的弱勢老人，為了避免危險的發生，未來也會持續募捐更多住警器，守護在地民眾的居家安全，降低事故的發生率。

▲新北義消總隊第六大隊顧問團 簡榮宗律師接任團長。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北義消總隊第六大隊新任顧問團長簡榮宗（中）。

顧問團新任團長簡榮宗表示，在2021年大魯閣號、雙溪虎豹潭意外發生時，義消第六大隊立即加入救災行動，對於這樣義無反顧投入救災的精神感到非常敬佩。因此，他決定在今年義務接下顧問團團長，除了為社會貢獻一點心力，也期盼能帶領顧問團成為義消們最堅強的後盾。

同時，身為律師的簡榮宗也説，為了結合自己的專長，未來將會配合義勇消防大隊，提供民眾免費法律諮詢服務，希望能透過這些活動回饋在地，解決鄉親們的煩惱。

▲新北義消總隊第六大隊顧問團 簡榮宗律師接任團長。（圖／記者郭世賢翻攝）

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