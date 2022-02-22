衝撞畫面曝！垃圾車疑闖紅燈撞公車　玻璃碎噴嚇壞10多乘客

記者郭世賢／基隆報導

新北市暖暖區水源路今（22日）上午11時許發生一起車禍意外！一輛基隆客運公車行經水源路欲左轉往源遠路時，被1輛從水源路行駛而來民間垃圾車疑闖紅燈直接攔腰撞上，公車上有10多名乘客飽受驚嚇，直呼「以為命要沒了」，所幸無人受傷，隨即公車上乘客由另1輛公車接駁離開；事發當時監視器畫面也隨之曝光。

▲基隆垃圾車疑闖紅燈撞公車，10乘客驚嚇險失魂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市暖暖區八堵分駐所於22日中午12時許獲報暖暖交流道，有民間垃圾車擦撞基隆客運公車。民間垃圾車右前車身受損，客運前擋風玻璃破裂、右側車身受損，所幸當時車上駕駛及10多名乘客皆無人受傷，轄區警方對雙方駕駛進行酒測，酒測值0，至於詳細事發原因，仍有待警方調查釐清。

警方初步調查，車禍地點為暖暖區源遠路、水源路口，垃圾車蔡姓駕駛疑闖紅燈由水源路直行往八堵路方向，在幾乎未減速的情況下，直接撞擊行駛吳姓駕駛之水源路左轉源遠路的787基隆客運。

警方表示，該客運自基隆搭載10多名乘客前往新北市瑞芳區，由於垃圾車及公車前擋風玻璃破裂，玻璃散落一地，警方於現場管制、疏導後排除，目前已全面恢復通行。

▲基隆客運公車上10多名乘客飽受驚嚇。

▲公車前擋風玻璃破裂、右側車身受損。

▲民間垃圾車右前車身受損。

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